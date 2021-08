అఫ్ఘన్ పౌరుల దుస్థితికి అద్దంపట్టే చిత్రం..

అఫ్ఘనిస్తాన్ పౌరుల దుస్థితికి అద్దంపట్టే చిత్రం ఇది. రైలులో సాధారణ బోగీని తలపిస్తున్న ఇది అమెరికా సైనిక విమానం. కాబూల్ నుంచి అమెరికా వెళ్లాల్సిన ఈ విమానంలో ఏకంగా 640మంది ప్రయాణించారు. అయితే ఈ విమానం ఖతార్‌లో ల్యాండ్ అయ్యింది. అమెరికా ‘డిఫెన్స్ వన్’ ట్విటర్‌లో షేర్ చేసిన ఈ ఫొటో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. తాలిబన్ల ఆక్రమణతో అఫ్ఘన్ పౌరులు ప్రాణభయంతో విదేశాలకు వలసపోతున్నారు. సోమవారంనాడు కాబూల్ విమానాశ్రయం రన్‌వేపై అమెరికా విమానం వెంట పరుగులు పెడుతున్న దృశ్యాలు పెద్ద ఎత్తున దర్శనమిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే.

Over 600 Afghans pack up in US plane