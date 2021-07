నిమిషానికి 11 ఆకలి చావులు

దయనీయ పరిస్థితి

ఆక్స్‌ఫామ్ నివేదికలో వెల్లడి

సైన్యం పద్దులో 51 బిలియన్ డాలర్లు

ఈ ఖర్చుతో పేదలకు తిండి పెట్టొచ్చు: ఆక్స్‌ఫామ్

కైరో : ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆకలితో ఇప్పుడు ప్రతి నిమిషానికి 11 మంది దిక్కులేని చావుకు గురవుతున్నారు. ఇప్ప టి కరోనా మహమ్మారిని మించిన ఆకలి, పేదరికం ప్రపంచ స్థాయిలో తాండవిస్తోంది. కోవిడ్‌తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి నిమిషానికి ఏడుగురు చనిపోతుండగా , ఆకలి వైరస్‌తో అంతకు మించిన జనం అంటే నిమిషానికి 11 మం ది కండ్లుతేలేస్తున్నారు. ఆర్థిక వైపరీత్యాలతో తలెత్తే అసమానతలు, మానవాళికి ముప్పు పరిణామాలను తెలిపే ఆక్స్‌ఫామ్ నివేదికలో ఈ భయంకర నిజం వెలుగుచూసింది. కరోనా ప్రభావం ప్రపంచమంతా చర్చించుకుంటున్న తీవ్ర పరిణామం. అయితే ఈ చీకటినీడలలో విశాలంగా విస్తారితంగా పర్చుకుని ఉన్న అంశం ఆకలి అని నివేదికలో తెలిపారు. ఇంతకు ముందటి ఆకలిచావులతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఆరింతలు పెరిగి విలయతాండవం చేస్తోంది.

కరువు తాండవిస్తున్న పరిస్థితులు అన్ని చోట్లా ఆరింతలు అయ్యాయని విశ్లేషించారు. ఇంతింతవుతోన్న ఆకలి వైరస్ శీర్షికతో పేదరిక నిర్మూలన కోసం పాటుపడుతున్న ఆక్స్‌ఫామ్ తన నివేదికను వెలువరించింది. ఇప్పుడు కోరలు సాచుతున్న పేదరికంతో ఇప్పుడు 15 కోట్ల మందికి పైగా (155 మిలియన్లు) అత్యంత దారుణమైన ఆహార కటకట పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ అర్థాకలి, ఆకలి బతుకులు ఈడుస్తున్నారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈ సారి రెండు కోట్ల మంది ఎక్కువగా ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు. పేదదేశాలు, ఎక్కువగా అంతర్యుద్ధాలు, రాజకీయ కుమ్ములాటలతో, సైనిక ఘర్షణలతో ఉన్న దేశాలలో ఆకలిచావులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. కరోనాతో పోలిస్తే ఈ కరవు అత్యంత భయానకం అయింది. కరోనా వ్యక్తుల ఆరోగ్యానికి బీటలు పెడితే ఇప్పటి ఆకలి కేకల స్థితి కుటుంబాలకు, ఊర్లకు ఊర్లకు ఎసరు పెడుతోంది.

అయితే లెక్కల్లోకి రాని ఈ దిక్కులేని చావులు మరెన్నో ఉన్నాయని అంచనా వేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాలలో వ్యక్తులు అనుభవిస్తున్న బాధలు అంతా ఇంతా కావు, ఇవి కనివినీ ఎరుగని అనూహ్యపు రీతిలో ఉంటున్నాయని నివేదికలో తెలిపారు. కొన్ని దేశాలలో అంతర్యుద్ధాలు, రాజకీయ అధికారిక స్థానాలను పదిలం చేసుకునే క్రమంలో వచ్చిపడ్డ కరోనాను కూడా మించిపోయి శాశ్వతపు పడగనీడగా ఆకలి కాటేస్తున్నట్లు తేల్చారు. తాము చెపుతున్న సంఖ్యలు అతి అని కొందరికి అన్పించవచ్చు. అయితే సమూహంలో ఏ ఒక్కరు అయినా మోయలేని ఇంతవరకూ చవిచూడని బాధను అనుభవిస్తూ రావడం ప్రపంచానికి సిగ్గుచేటే కదా అని ఆక్స్‌ఫామ్ అమెరికా విభాగం ప్రెసిడెంట్, సిఇఒ అబే మాక్స్‌మెన్ తెలిపారు.

దయనీయపు టంచుల్లో దునియా

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇతరత్రా గణాంకాల సంఖ్య ఏ విధంగా ఉన్నా దాదాపు 155 మిలియన్ల మందితీవ్రస్థాయి ఆహార అభద్రతతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఇంతకు ముందటి స్థితితో పోలిస్తే ఇది రెండు కోట్లు ఎక్కువ. వీరిలో మూడింత రెండొంతుల మంది వారి వారి దేశాలలో కుమ్ములాటల పరిస్థితికి బలి అవుతున్నారు. ప్రపంచదేశాలలో అత్యధికం కొవిడ్‌పై పోరుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటూ ఉంటోంది. కొవిడ్, అంతర్గత ఘర్షణలు, పర్యావరణ మార్పులు వంటి వాటితో చనిపోయిన వారు చనిపోగా దాదాపు 5,20,000 మంది వరకూ తినేందుకు తిండిలేని అంతిమదశలో ఉన్నారని మాక్స్‌మెన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఆకలి తీర్చే డబ్బు కన్నా సైనిక వనరులకే ఎక్కువ డబ్బు

కరోనాతో, అంతకు మించిన పేదరికంతో పోరాడటానికి బదులుగా ప్రపంచదేశాలు ఎక్కువగా తమ సైనిక బలోపేతానికి, రక్షణ చర్యలకు నిధులు కేటాయించుకుంటున్నాయి. ఇప్పటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సైన్యానికి కేటాయింపులు 51బిలియన్ డాలర్లని ఆక్స్‌ఫామ్ తెలిపింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆకలిని తీర్చుందుకు అయ్యే ఖర్చు గురించి ఐరాస వేసిన అంచనాతో పోలిస్తే ఇది ఆరురెట్లు మించిపోయిందని వెల్లడైంది. అంతర్యుద్ధాలతో సతమవుతున్న అఫ్ఘనిస్థాన్, సూడాన్, యెమెన్, సిరియా, ఇతియోపియా వంటి దేశాల్లోనే ఎక్కువగా ఆకలిచావులు అధికారికంగా వెలుగులోకి రాకుండానే సంభవిస్తున్నాయని నివేదికలో తెలిపారు.

Oxfam says 11 people die of hunger each minute around the globe