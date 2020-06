లండన్ : ఆక్స్‌ఫర్డ్ కోవిడ్ 19 వ్యాక్సిన్ పనితీరుపై ఆశలు రేకెత్తాయి. ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రయోగదశలో అత్యుత్తమ ఫలితాలను ఇచ్చిందని పరిశోధకుల బృందం సారధి తెలిపారు. అంతా సవ్యంగా ఉంటే ఈ వ్యాక్సిన్ అక్టోబర్‌లో చికిత్సకు అందుబాటులోకి వస్తుందని వెల్లడించారు. ప్రతిష్టాత్మక ఆక్స్‌ఫర్డ్ వర్శిటీ పరిశోధకులు ఈ సూదిమందును రూపొందిస్తున్నారు. ఈ వ్యాక్సిన్ అత్యంత సమర్థవంతమని ఇప్పటికే పేరు తెచ్చుకుంది. అక్టోబర్ నాటికి ఇది పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుందని ప్రముఖ సైంటిస్టు తెలిపారు. ఆక్స్‌ఫర్డ్ వ్యాక్సిన్‌ను chAdOx1 nCoV 19గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆక్స్‌ఫర్డ్ వర్శిటీకి చెందిన జెన్నెర్ ఇనిస్టూట్ డైరెక్టర్, ప్రాజెక్టు లీడర్ ప్రొఫెసర్ అడ్రెయిన్ హిల్ ఈ వ్యాక్సిన్ ప్రగతిని వివరించారు.

ప్రస్తుతం ప్రయోగాత్మక దశలో మంచి ఫలితాలను రాబట్టినట్లు, తొలుత జంతువుల్లో దీనిని వాడి చూసినట్లు, దీని తరువాత ఇప్పటికే మనుష్యులపై కూడా దీనిని ప్రయోగాత్మకంగా వాడుతున్నట్లు వివరించారు. బ్రిటన్ ప్రభుత్వం సహకారంతో ఈ వ్యాక్సిన్‌ను ప్రముఖ ఔషధ కంపెనీ అస్ట్రా జెనెకా రూపొందిస్తోంది. దీనిని ఇప్పటికే బ్రెజిల్‌లో కొందరు వాలంటీర్లపై ప్రయోగాత్మకంగా వాడి చూశారని హిల్ తెలిపారు. తరువాతి దశలో పలువురు మనుష్యులపై దీనిని ప్రయోగించడం ద్వారా ఫలితాలను తగు విధంగా నిర్థారించుకున్న తరువాత వ్యాక్సిన్ రూపకల్పనకు రంగం సిద్ధం అవుతుంది. కోవిడ్‌కు గురికాకుండా ఈ వ్యాక్సిన్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుందనేది తేల్చుకుంటారు.

ఇది ప్రత్యేకించి నివారణకు ఉపయోగపడే మందుగానే ఉంటుంది. ముందుగా దీనిని తీసుకుంటే వైరస్ సంక్రమణానికి వీలుండదని, ఈ దిశలోనే ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో నమూనా పరీక్షలు జరుగుతున్నాయని సైంటిస్టులు తెలిపారు. దక్షణాఫ్రికాలోని సొవెటో నివాసి ఒకరిపై ఈ వ్యాక్సిన్‌ను నమూనా పరీక్షగా వాడుతారు. దీనితో మనుష్యులలో ప్రయోగాలలో ఈ వ్యక్తి తొలివ్యక్తి కానున్నారు. తరువాతి దశలో దాదాపు 2వేల మంది దక్షిణాఫ్రికా వారిపై వ్యాకిన్‌ను ట్రయల్‌గా వాడుతారు. బ్రెజిల్‌లో ఇప్పటికే దీని ట్రయల్స్ కోసం 4వేల మందికి పైగా స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చారు. బ్రిటన్‌లో ముందుగా 4వేల మంది వ్యాక్సిన్‌ను వాడకానికి పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు.

త్వరలోనే మరో పదివేల మందిపై ట్రయల్స్ జరుగుతాయి. ముందుగా చింపాజీలపై ఈ వ్యాక్సిన్‌ను వాడిచూసినట్లు, ఫలితాలు బాగా వచ్చాయని, ఇక మానవులపై ట్రయల్స్ దశకు వెళ్లుతామని, ఇది చాలా కీలకమని ప్రాజెక్టు లీడర్ ప్రొఫెసర్ హిల్ తెలిపారు. వీటి ఫలితాలు ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నాటికి వస్తాయని, తరువాతి క్రమంలో అక్టోబర్ నాటికి ఈ వ్యాక్సిన్ మార్కెట్‌లోకి రావచ్చునని ఆశిస్తున్నట్లు వివరించారు. గత ఏడాది కూడా కరోనా వైరస్ వచ్చిందని అయితే ఇది మనుష్యులకు హానీ చేయలేదని అప్పుడు ఈ వైరస్‌పై జరిపిన పరీక్షలను కూడా ఇప్పుడు ఈ వ్యాక్సిన్ రూపకల్పనకు విశ్లేషించుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

Oxford coronavirus vaccine will be rolled out in October