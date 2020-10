జైపూర్: రాజస్థాన్ లో పాకిస్థాన్ గూఢచారిని అరెస్టు చేశారు. రాజస్థాన్ బాడ్మేర్ లో అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు సిబి-సిఐడి అధికారులు వెల్లడించారు. భారత ఆర్మీ సమాచారాన్ని పాకిస్థాన్ కు చేరవేస్తున్నట్టు గుర్తించారు. సరిహద్దుల్లో వేతన కార్మికుడిగా పనిచేస్తూ గూఢచర్యానికి పాల్పడ్డాడు నిందితుడు. ప్రస్తుతం నిందితుడిని అరెస్టు చేసి విచార‌ణ నిమిత్తం జైపూర్ త‌ర‌లించిన‌ట్లు రాజ‌స్థాన్ పోలీసు ఎడిజి(ఇంటెలిజెన్స్‌) ఉమేశ్ మిశ్రా పేర్కొన్నారు.

Spy working for Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI) arrested in Barmer. He has been taken to Jaipur for further questioning: Rajasthan Police ADG (Intelligence), Umesh Mishra#Rajasthan

— ANI (@ANI) October 24, 2020