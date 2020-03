శానిటైజర్ తాగి ఖైదీ మృతి

తిరువనంతపురం: ఓ ఖైదీ శానిటైజర్ తాగి చనిపోయిన సంఘటన కేరళలోని పళక్కడ్ జైలులో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… కేరళలో కరోన వైరస్ వేగంగా వ్యాపించడంతో శానిటైజర్స్, మాస్క్‌ల కొరత ఏర్పడింది. దీంతో జైలులో ఉన్న ఖైదీలతో మాస్క్‌లు, శానిటైజర్స్‌ను తయారు చేస్తున్నారు. దొంగతనం కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న రమణ్ కుట్టీ అనే ఖైదీ శానిటైజర్స్ తయారు చేస్తూ అందులో ఆల్కహాల్ ఉందని తెలుసుకొని తాగేశాడు. ఖైదీ అపస్మారక స్థితిలోకి పోవడంతో స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సదరు ఖైదీ చికిత్స పొందుతూ ఆస్పత్రిలో చనిపోయాడు. భారత దేశంలో ఇప్పటి వరకు 761 మందికి కరోనా వ్యాధి సోకగా 19 మంది మృతి చెందారు. ఇండియాలో అత్యధికంగా కేరళ రాష్ట్రంలో 138 మందికి కరోనా వైరస్ సోకింది.

Palakkad prisoner died with consuming sanitizer, Prisoner died while undergoing treatment after he consumed hand sanitizer at palakkad jail in kerala