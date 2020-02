పాన్‌ – ఆధార్ లింక్‌.. మార్చి 31 తర్వాత పాన్ పనిచేయదు

న్యూఢిల్లీ: శాశ్వత ఖాతా నంబరు(పాన్) విషయంలో ఆదాయం పన్ను శాఖ తుది హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఆధార్ నంబరుతో పాన్ అనుసంధానం తప్పనిసరని ఇప్పటికే పలుసార్లు సూచించి గడువు తేదీలను పొడిగిస్తూ వచ్చిన ఐటి శాఖ.. లింక్ కాని పాన్ కార్డులను పని చేయకుండా (ఇన్ ఆపరేటివ్) చేయనున్నామని శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది. ఇందుకు మార్చి 31వ తేదీని తేది గడువుగా నిర్ణయించింది. ఆదాయం పన్ను సెక్షన్ 139ఎఎ, సబ్ సెక్షన్ (2)ప్రకారం 2017 జులై 1వరకు జారీ చేసిన పాన్ కార్డులకు ఆధార్ అనుసంధానం తప్పనిసరని, పైనపేర్కొన్న గడువులోగా లింక్ చేయకుంటే ఇన్ ఆపరేటివ్ చేయడానికి ఇన్‌కంటాక్స్ రూల్స్‌లో 114ఎఎఎను చేర్చినట్లు తెలిపింది. ఈ ఏడాది జనవరి 27నాటికి 30.75 కోట్ల పాన్ కార్డులకు ఆధార్ అనుసంధానం జరగ్గా, ఇప్పటికీ 17.58 కోట్ల పాన్ కార్డులు లింక్ కాలేదని ఐటి శాఖ తెలిపింది.

PAN to inoperative after 31 March if not linked with Aadhaar