కరోనాతో కుటుంబాలు చిత్రవధ

మన తెలంగాణ/చర్లపలి/శ్రీరాంపూర్/ కొల్లాపూర్: కరోనా మహమ్మారి కొన్ని కుటుంబాల్లో తీరని విషాదాన్ని నింపుతోంది. కరోనా సోకి కుమారుడు చెందటంతో దానిని జీర్ణించుకోలేని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు గుండెపోటుతో మృతి చెందిన విషాదకర సంఘటన కాప్రాలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది. కాప్రా వంపుగూడకు చెందిన పిసరి హరీష్ (31) కు కరోనా సోకింది. గత 20 రోజులుగా చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తుది శ్వాస విడిచారు. కుమారుడు మరణం తట్టుకోలేని హరీష్ తల్లిదండ్రులు పిసరి జనార్ధన్‌రెడ్డి, జ్యోతి కూడా గుండెలవిసేలా రోదిస్తూ సో మవారం గుండె పోటుతో మరణించారు. భ్యారాభర్తలిద్దరూ కేవలం ఐదు నిమిషాల వ్యవధితో గుండోపోటుతో చనిపోవడంతో స్థానికంగా విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. భర్తకు కరోనా పాజిటివ్ రావడంతో భార్య భరించలేక ఆందోళన చెంది ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన మంచిర్యాల జిల్లా నస్పూర్ పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది.

సిసిసి నస్పూర్ పోలీస్‌స్టేషన్ ఎస్‌ఐ హిమామోద్దీన్ తెలిపిన కథనం ప్రకారం.. నస్పూర్ పట్టణ పరిధిలోని నాగార్జున కాలనీలో సోమవారం చాపర్తి పద్మ (54) అనే మహిళ భర్తకు కరోనా రావడంతో ఆత్మహత్య చేసుకుందని తెలిపారు. చాపర్తి శంకరయ్య అనే వ్యక్తి సింగరేణిలోని సివిల్ డిపార్లుమెంట్‌లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అతను శుక్రవారం కరోనా పరీక్ష చేసుకోగా కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది. అతడు నస్పూర్ పట్టణంలోని జిటి హస్టల్, సింగరేణి ఐసోలేషన్ సెంటర్‌లో చేరాడు. శనివారం అతని భార్య కరోనా పరీక్షలు చేసుకోగా నెగటివ్ వచ్చిందని తెలిపారు. కాని నాభర్తకు కరోనా సోకడంతో ఆమె భరించలేకపోయింది. భర్తకు ఏమైన ప్రమాదం జరుగుతుందని భయాందోళనకు గురై సోమవారం ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దీంతో కాలనీలో విషాద చాయలు అలుముకున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్‌ఐతెలిపారు.

పుట్టుకతో అంగవైకల్యం ఆలనాపాలన చూడాల్సిన కన్న తల్లిని కరోనా మహామ్మారి కబలించింది. అన్న వదినలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. మనస్థాపంతో వికలాంగుడు గొంతుకోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డ హృదయవిదారక సంఘటన కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని పెంట్లవెల్లి మండల కేంద్రంలో చోటు చేసుకుంది. పెంట్ల వెల్లికి చెందిన రాజేష్ పుట్టుకతో అంగవైకల్యం వెంటాడింది. కరోనా మహామ్మారితో కన్న తల్లి మృతి చెందింది. ఆలన పాలన చూడాల్సిన అన్న వదినలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అంగవైకల్యంతో బాదపడుతున్న రాజేష్ మనస్థాపానికి గురై కత్తితో గొంతుకోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. కడుపులో బాద కలిగి బ్రతకడం ఇష్టం లేక గొంతు కోసుకొన్నానని రాజేష్ తెలిపాడు. గ్రామస్థులు ఎవరు ఆసుపత్రికి చేర్చేందుకు ముందుకు రాకపోవడంతో పోలీసులు, 108 సిబ్బంది సహాయంతో కొల్లాపూర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం మహాబూబ్‌నగర్‌కు తరలించారు. రాజేష్ గొంతు నరం తెగడంతో రక్తం ఆగడం లేదని పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో మహబూబ్‌నగర్‌కు తరలించినట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.

