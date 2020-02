ప్రాణం తీసిన ‘గోత్రం’

న్యూఢిల్లీ : కుల మతాలకు, ఆస్తులు, అంతస్థులకు అతీతంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న నవదంపతులను అంగీకరించని పెద్దలు హత్యకు పాల్పడే సంఘటనలు తరచుగా జరుగుతుంటాయి. కానీ ఒకే కులం ఒకే గోత్రం కలిగిన అబ్బాయి, అమ్మాయి సహజీవనం చేయడం అంగీకరించక కన్న కూతురిని హత్య చేసిన తల్లిదండ్రుల కిరాతకం బయటపడింది. తూర్పు ఢిల్లీలో పాలవ్యాపారం చేసే ఇరుగు పొరుగు రెండు కుటుంబాల మధ్య సాగిన గాధ ఇది. ఈ కుటుంబాలకు చెందిన యువతీ యువకులు శీతల్ చౌదరి, అంకిత్ భాటి ప్రేమించుకుని గత అక్టోబర్‌లో ఎవరికీ తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకుని ఆ కుటుంబాలతోనే గుట్టుగా ఉంటూ సహజీవనం సాగిస్తున్నారు. ఆ తరువాత ఈ విషయం యువతి తల్లిదండ్రులకు చెప్పగా వారు అంగీకరించలేదు. చివరకు కన్న కూతురు గొంతుకోసి చంపేశారు.

ఆ తరువాత ఆమె మృతదేహాన్ని ఆరుగురు రెండు కార్లతో తీసుకెళ్లి తూర్పు ఢిల్లీకి 80 కిమీ దూరంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని సికందరాబాద్‌కు సమీపాన గల కాలువలో పారేశారు. భార్య కనిపించక పోవడంతో భర్త అంకిత్ తన భార్య జనవరి 30 నుంచి కనిపించడం లేదని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అత్తామామలపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడంతో పోలీసులు రంగం లోకి నిందితులను విచారించగా అసలు సంగతి బయటపడింది. ఒకే గోత్రం ఉన్న అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేక తమ కూతురిని తామే హత్య చేశామని తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకున్నారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ పోలీసులు యువతి మృతదేహాన్ని జనవరి 30న కాలువలో కనుగొన్నారు. పోస్టుమార్టమ్ తరువాత ఫిబ్రవరి 2న ఖననం చేశారు. ఆ తరువాత ఆ యువతి ఈమే అన్న సంగతి విచారణలో బయటపడింది.

Parents killed by girl for marrying against their wishes