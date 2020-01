2022లో కొత్త భవనంలో పార్లమెంట్

న్యూఢిల్లీ : 2022లో 75వ దేశ స్వాతంత్య్ర వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా పార్లమెంటు సమావేశాలు కొత్త భవనంలో జరుగుతాయని లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా బుధవారం వెల్లడించారు. నవభారత్ స్వప్నం నెరవేరేందుకు భారత పార్లమెంటు 2022లో సమావేశాలు కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో నిర్వహిస్తుందని చెప్పారు. కెనడా లోని ఒట్టావాలో 25 వ కాన్ఫరెన్సు ఆఫ్ స్పీకర్స్, అండ్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ది కామన్‌వెల్తు (సిఎస్‌పిఒసి) సదస్సులో స్పీకర్ మాట్లాడారు. ప్రస్తుత పార్లమెంటు భవనం 1927 నుంచి సమావేశాలు నిర్వహిస్తోందని, ఇప్పటికి 92 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయని బిర్లా వివరించారు. రాష్ట్రపతి భవనం నుంచి ఇండియా గేట్ వరకు సెంట్రల్ విస్టా పునరుద్ధరణ మరో 250 సంవత్సరాల అవసరాల మేరకు చేపట్టడమవుతోందని చెప్పారు.

Parliament session will be held in new building in 2022