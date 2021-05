ఎపిలో పాక్షిక కర్ఫూ

రేపటి నుంచి రెండు వారాల పాటు విధింపు, కరోనాతో చికిత్స పొందుతూ మాజీ ఎంపి సబ్బం హరి కన్నుమూత

మనతెలంగాణ/ హైదరాబాద్ : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కరోనా వైరస్ ఉదృ్ధతి కొనసాగుతూనే ఉంది. తాజాగా మరో 18 వేల మందికి పైగా వైరస్ బారి న పడ్డారు. గడిచిన 24 గంటల వ్యవధిలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా లక్షా 15వేల 275 శాంపిల్స్ పరీక్షించారు. 18 వేల 972 మందికి పాజిటివ్ నిర్ధరణ కాగా.. 71 మంది మరణించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తం గా తాజాగా 10 వేల 227 మంది కోలుకున్నారు. తూర్పుగోదావరి, విజయనగరం జిల్లాల్లో అత్యధికంగా 9 మంది చొప్పున కొవిడ్‌తో మృతి చెందారు. అనంతపురం, కర్నూలులో ఏడుగురు చొప్పున ప్రాణాలు కోల్పోగా.. ప్రకాశం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో ఆరుగురు, చిత్తూరు జిల్లాలో ఐదుగురు, గుంటూరులో నలుగురు, నెల్లూరులో ఇద్దరు, పశ్చిమగోదావరిలో ఒక్కరు చొప్పున ప్రాణాలు విడిచారు.

రేపటి నుంచి పాక్షిక కర్ఫూ

కోవిడ్ నియంత్రణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీల క నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో ఈనెల 5 నుంచి రెండు వారాల పాటు పాక్షిక కర్ఫ్యూ విధిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం సోమవారం ప్రకటించింది. బుధవారం నుంచి ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12వరకు మాత్రమే దుకాణాలకు అనుమతి ఇచ్చింది. అత్యవసర సేవలకు కర్ఫ్యూ నుంచి ప్రభుత్వం మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఉదయం 6 నుంచి మధ్యాహ్నం 12వరకు 144సెక్షన్ అమలు కానుం ది. రెండు వారాల పాటు కర్ఫ్యూ కొనసాగనుంది.

మాజీ ఎంపి సబ్బం హరి మృతి

కరోనా బారిన పడి 15 రోజులుగా చికిత్స పొందు తూ మాజీ ఎంపి సబ్బం హరి సోమవారం నాడు కన్నుమూశారు. ఈ నెల 15న ఆయన కరోనా బారిన పడ్డారు. మూడో రోజులపాటు సబ్బం హరి హోమ్ క్వారంటైన్‌లో ఉన్నారు. అనంతరం వైద్యు ల సలహామేరకు ఆయన విశాఖలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చేరారు. కరోనాతో పాటుగా ఆయనకు పలు ఇన్ఫెక్షన్లు సోకడంతో పరిస్థితి విషమించింది. వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతూ మరణించినట్టు వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

Partial curfew in AP for 14 days starting from may 5