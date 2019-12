బిజెపి ఎంపి ప్రజ్ఞా ఠాకూర్‌కి విమానంలో ఛేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఎంపి చేసిన పనికి కోపొద్రిక్తుడైన ఓ ప్రయాణికుడు.. మీకు సిగ్గుగా లేదా? మీ వల్ల ఇంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారని నిలదీయడంతో షాక్ గురైంది. అసలేం జరిగిందంటే.. భోపాల్-ఢిల్లీ వెళ్లే విమానంలో ప్రయాణికురాలు బుక్ చేసుకున్న సీటులో ఎంపి ప్రజ్ఞా ఠాకూర్ కూర్చున్నారు. ఆ సీటు నా పేరున ఉందని ప్రయాణికురాలు చెప్పగా, ఇంతలో విమాన సిబ్బంది కలుగజేసుకొని.. ఆ సీటు ఎంపికి కేటాయించామని చెప్పారు. దీంతో ఆమె అలా ఎలా కేటాయిస్తారని, మీరేమైనా మేనేజ్‌మెంటా? అని వారిని ప్రశ్నించింది.

దీనిపై ప్రజ్ఞా ఠాకూర్ ఆమెతో మాట్లాడుతూ.. “నేనేమన్నాను. మీ బోర్డింగ్ పాస్ బుక్ ఇవ్వమని అడిగాను. నేను ఇక్కడ కూర్చోవచ్చో, కూర్చోకూడదో అందులో ఉంటుంది. కూర్చోకూడదని ఉంటే వెళ్లిపోతాను” అని అన్నారు. అంతే.. ఆ వెనక సీట్లో కూర్చున్న ఓ ప్రయాణికుడికి ఒళ్లు మండింది. మీరు ప్రజలకు ప్రతినిధి అని, ఇలా మీరు ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్టేనా? అని నిలదీశాడు. వెంటనే ఎంపి.. “నేను ఈ ఎకానమీ క్లాస్‌లో ఎందుకు వెళ్తున్నాను. నేను తలచుకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్‌లో వెళ్లగలను” అని అన్నారు. వెంటనే అతను.. మీరు ప్రజా ప్రతినిధి కాబట్టి, మీ వల్ల ఒక్క సిటిజన్ కూడా ఇబ్బంది పడకూడదని.. మీకు సిగ్గుగా లేదా? మీ వల్ల 50 మంది ప్రయాణికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో ఎంపి ఖంగుతిన్నారు. ఈ తతంగాన్ని అంతా షూట్ చేసిన మరో ప్రయాణికుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

“Shame is a good word.”

Watch how a common man schools MP Pragya Thakur on how to behave like a good leader. Someone should find this guy and give him an award! pic.twitter.com/biKSGEJxu7

