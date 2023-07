- Advertisement -

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, మొదట్లో వాలంటీర్లపై దృష్టి సారించి, ఇప్పుడు విద్యారంగంలోని లోపాలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈరోజు, ఆయన ఒక ట్వీట్‌లో, పాఠశాలలు ఎదుర్కొంటున్న నిజమైన సమస్యలను విస్మరించబడుతున్నారని, వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రచారం చేస్తున్న కంటెంట్, విద్యా సంస్కరణలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు.

మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్, టీచర్ రిక్రూట్‌మెంట్, టీచర్ ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలు లేకపోవడంపై పవన్ కల్యాణ్ తన ఆందోళనను వ్యక్తం చేశారు. దీనికి విరుద్ధంగా, అతను ఈ ప్రక్రియలో అనుసరించిన ప్రామాణిక ప్రోటోకాల్ గురించి ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతూ, నష్టాన్ని కలిగించే స్టార్టప్‌కు ఇచ్చిన కాంట్రాక్టును హైలైట్ చేశాడు. టెండర్ల ప్రక్రియలో పారదర్శకత పాటించాలని, ఎన్ని కంపెనీలు దరఖాస్తు చేసుకున్నాయి. ఎవరెవరు ఎంపికయ్యారు, ప్రజలకు సమాచారం అందుతుందా లేదా అని ప్రశ్నించారు. పవన్ తన ట్వీట్ కు బైజూస్ వార్తా క్లిప్పింగ్‌లను జత చేశాడు.

”మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ లేదు, టీచర్ రిక్రూట్‌మెంట్ లేదు, టీచర్ ట్రైనింగ్ లేదు. కానీ, నష్టాల్లో ఉన్న స్టార్టప్‌కి కోట్లలో కాంట్రాక్ట్ వస్తుంది. వైసీపీ ప్రభుత్వం స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్‌ను అనుసరించిందా? టెండర్‌కి ఎన్ని కంపెనీలు దరఖాస్తు చేశాయి, షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడ్డాయి? పబ్లిక్ డొమైన్‌లో ఉందా? వైసీపీ ప్రభుత్వం స్పందించాలి”! అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

No Mega DSC Notification, No Teacher Recruitment, No Teacher Training. But, a loss making startup gets crores of contract. Has YCP Govt followed Standard Protocol? How many companies applied for the tender, who were shortlisted? Is it in Public Domain? YCP GOVT RESPOND!… pic.twitter.com/DAySn82x62

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) July 22, 2023