నటించిన తొలి సినిమాతోనే యువతరం మనసు దోచింది పంజాబీ బ్యూటీ పాయల్ రాజ్‌పుత్. ‘ఆర్‌ఎక్స్ 100’ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్‌తో ఘనమైన ఆరంగేట్రం చేసిన పాయల్‌కి ఆ తర్వాత విక్టరీ వెంకటేష్ సరసన ‘వెంకీమామ’లో నటించే ఆఫర్ దక్కింది. ఆ సినిమా విజయం సాధించింది. కానీ ఎందుకనో ఆ తరువాత ఆశించిన స్థాయి అవకాశాలైతే రాలేదు. ఆ క్రమంలోనే పాయల్ కోలీవుడ్ లోనూ అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించింది. కానీ అక్కడా కెరీర్ అంతంత మాత్రమే. ఈ నేపథ్యంలో ఆది సాయికుమార్ సరసన నటించేందుకు సంతకం చేసింది. ఆది, పాయల్ జంటగా ‘కిరాతక’ చిత్రం ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పూర్తి చేసుకుని చిత్రీకరణకు సిద్ధమవుతోంది. ఆగస్టు నుంచి పాయల్ సెట్స్‌లో చేరనుందని సమాచారం. రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్ కథాంశంతో వీరభద్రమ్ ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నారు. షూటింగ్ ఆగస్టు 13న ప్రారంభమవుతుంది. పాయల్‌తో ఆది రొమాన్స్ మరో లెవెల్‌లో ఉంటుందని తెలిసింది.

Sharing first look of my upcoming telugu movie “KIRATHAKA”

Super excited to explore thriller genre 🎬

On floor from Aug 13th onwards.

⁦⁦⁦@aadipudipeddi⁩

@nagamtirupathireddy

⁦@ThirmalYalla⁩ @sureshbobbili9 ⁦@RaamDop⁩

⁦⁦@veerabhadramdir⁩ pic.twitter.com/m0UkH2NinA

— paayal rajput (@starlingpayal) July 8, 2021