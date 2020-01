పేటీఎం నుంచి ‘ఆల్ ఇన్ వన్ క్యూఆర్’

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 15 లక్షల మంది వ్యాపారులకు ఈ సేవలు

మనతెలంగాణ/ హైదరాబాద్ : డిజిటల్ పేమెం ట్ సంస్థ పేటీఎం సోమవారం ఆల్ ఇన్ వన్ క్యూ ఆర్‌ను ఆవిష్కరించింది. పేటీఎం వ్యాలెట్, రూపే కార్డ్, అన్ని యుపిఐ ఆధారిత పేమెంట్ యాప్స్ ద్వారా సున్నా శాతం ఫీజుతో నేరుగా తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి అపరిమితి చెల్లింపులనుఅంగీకరించేందుకు వ్యాపారులకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. సున్నా శాతం ఫీజుతో తమతమ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి ప్రత్యక్షంగా యుపిఐ ఆధారి త పేమెంట్ యాప్‌లను స్వీకరించనున్నట్టు కంపెనీ వెల్లడించింది. మీడియా సమావేశంలో పేటీఎం సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సౌరభ్ శర్మ మాట్లాడుతూ, పేటీఎం వాలెట్, యుపిఐ, రూపే కార్డుల నుంచి అపరిమిత చెల్లింపులను అంగీకరించేందుకు ప్లాట్‌ఫామ్‌ను రూపొందించామని, దీంతో ఈ ఏడాదిలో తెలుగు రాష్ట్రాలలో రెట్టింపు వ్యాపా ర వృద్ధిని నమోదు చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

ప్రస్తుతం 15 లక్ష ల మంది వ్యాపారులు పేటీఎంతో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారని, 2021 మార్చి ముగింపు నాటికి ఈ సంఖ్య 32 లక్షలకు చేరనుందని ఆయన అన్నారు. సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా 7 పట్టణాల్లో ఆల్ ఇన్ వన్ క్యూఆర్ ప్రారంభించామని, వచ్చే 15 రోజుల్లో ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఆవిష్కరిస్తామని తెలిపారు. ఈ వేదిక తన ‘పేటీఎం ఫర్ బిజినెస్’ యాప్ ద్వారా అన్ని చెల్లింపులకు ఒకే రికన్సలియేషన్‌ను అందిస్తుంది. చెల్లింపులు మాత్రమే గాకుండా వ్యాపారులతో మరింత అనుబంధం కోసం మర్చంచ్ సొల్యూషన్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే యోచనలో కూడా కంపెనీ ఉంది. ఆల్ ఇన్ వన్ పేటీఎం క్యూఆర్‌ను వ్యాపారులు తమ దుకాణాల్లో రోజువారీ అవసరాలకు వినియోగించే కాలిక్యులేటర్, పవర్ బ్యాంక్, క్లాక్, పెన్ స్టాండ్స్, రేడియో వంటి వివిధ యుటిలిటీ ఐటమ్స్ కూడా ప్రవేశపెట్టింది.

Paytm launches All in One QR code for merchant payments