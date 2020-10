మెహబూబా ముఫ్తీపై దేశద్రోహం కేసు నమోదు చేయాలి

న్యూఢిల్లీ : త్రివర్ణ పతాకంపై పిడిపి అధ్యక్షురాలు మెహబూబా ముఫ్తీ వ్యాఖ్యల్ని బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఖండించాయి. జమ్మూ-కశ్మీర్ లో ప్రత్యేక జెండాను ఎగురవేసేందుకు అనుమతించినప్పుడే త్రివర్ణ పతాకాన్ని కూడా ఎగరవేస్తామని పిడిపి అధ్యక్షురాలు ముఫ్తీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ముఫ్తీ వ్యాఖ్యలపై బిజెపి నేత రవీందర్ రైనా తీవ్రంగా స్పందించారు. ముఫ్తీ వ్యాఖ్యల్ని గవర్నర్ తీవ్రంగా పరిగణించాలని, ముఫ్తీపై దేశద్రోహం కేసు నమోదు చేసి అరెస్టు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఆమె వ్యాఖ్యాలు దేశ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.

జాతీయ జెండా కోసం, దేశం కోసం తమ జీవితాలను, రక్తాన్ని చిందిస్తామని రవీందర్ స్పష్టం చేశారు. జమ్మాకశ్మీర్ భారత్ లో అంతర్భాగం అని, అందుకే జాతీయ జెండాను ఎగరేయాలని రవీందర్ రైనా డిమాండ్ చేశారు. జమ్మూ కశ్మీర్ విషయంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏ నిర్ణయాన్ని కూడా తిప్పికొట్టలేమని, కశ్మీర్ ప్రజలను రెచ్చగొట్టవద్దని గతంలోనే తాము ముఫ్తీ లాంటి నేతలందర్నీ కోరినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు. జమ్మూ కశ్మీర్ లో శాంతి నెలకొందని, దానిని చెదరగొట్టేందుకు ఎవరూ ప్రయత్నించినా తాము సహించబోమని రవీందర్ రైనా హెచ్చరించారు.

PDP party will continue to fight for special status to jk