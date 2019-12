బెంగళూరు: కర్నాటక రాష్ట్రం పెజావర మఠాధిపతి విశ్వేశవ తీర్థ స్వామిజీ (88) శివైక్యం చెందారు. కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో విశ్వేశతీర్థ స్వామిజీ బాధపడుతున్నారు. మఠంలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం ఉదయం 9 గంటల ప్రాంతంలో స్వామిజీ తుది శ్వాస విడిచారని స్థానిక ఎంఎల్ఎ రఘుపతి భాట్ తెలిపారు. కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి బిఎస్ యడ్యూరప్ప పెజావర స్వామిజీ శివైక్యం పట్ల సంతాపం తెలిపారు. స్వామి ఆత్మకు శాంతి చేకూరలని దేవుణ్ణి ప్రార్థించారు. స్వామిజీ భక్తులకు మానసిక బలం ఇవ్వాలని దేవుణ్ణి కోరారు. శ్వాస కోశ సంబంధించిన వ్యాధితో స్వామిజీ డిసెంబర్ 20న కస్తూర్బ మెడికల్ ఆస్పత్రిలో చేరారు.

Udupi MLA K Raghupati Bhat: Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami ji passed away at 9:30 am today. His mortal remains will be kept at Ajjarakadu Mahatma Gandhi Maidan for 3 hrs today, where he’ll be given state honours. CM BS Yediyurappa will be coming there.