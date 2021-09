హైదరాబాద్: సినీయర్ హీరో శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పెళ్లి సందD’. ఈ మూవీ ట్రైలర్ ను సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన ట్వీటర్ వేదికగా విడుదల చేశారు. రాఘవేంద్రరావు మొదటిసారిగా వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇస్తున్న సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తునందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని మహేష్ బాబు అన్నారు. పాత ‘పెళ్లి సందడి’ మూవీని గుర్తు చేస్తున్న ఈ ట్రైలర్ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సినిమాలో తనికెళ్ళ భరణి, పోసాని కృష్మ మురళి, వెన్నెల కిషోర్ రాజీవ్ కనకాల అన్నపూర్ణ తదితరులు కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా పోస్టర్లు, సాంగ్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ ను వచ్చింది. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమా దసరా కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది.

Extremely happy to launch the trailer of @Ragavendraraoba garu's silver screen debut #PelliSandaD!! Wishing him and the entire team all the very best for its release!https://t.co/KtGLmdbnI4@mmkeeravaani #Roshann #SreeLeela #GowriRonanki @Shobu_

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 22, 2021