ఫోన్లు పని చేయవు.. అధికారులు పలుకరు!

కెసిఆర్ కరుణించినా కనికరం చూపని బ్యాంకులు, పౌరసరఫరాల అధికారులు, ఇంకా రూ.1500 కోసం పేదలు పడరాని పాట్లు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీసుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు, సమస్య ఎక్కడుందో తేల్చని అధికారులు, డబ్బులు చేతికిరాక అవస్థలు

హైదరాబాద్ : కరోనా లాక్‌డౌన్‌తో ఎంతో మంది పేదలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. చేతిలో పనిలేక.. తినడానికి తిండిలేక.. అల్లాడుతున్నారు. అలాంటి వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేస్తోంది. లాక్‌డౌన్ కారణంగా రాష్ట్రంలో ఎవరూ ఆకలితో పస్తులు ఉండకూడదన్న లక్షంతో తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి 12 కిలో చొప్పున ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేస్తోంది. అంతేకాదు నిత్యావసర సరుకుల కోసం ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.1500 చొప్పున వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేసింది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం రూ. 1,112 కోట్లను కేటాయించింది. సిఎం కెసిఆర్ ఎంతో మంచి ఆశయంతో తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు తూట్లు పొడుస్తున్నారన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తున్నాయి. సిఎం ఆదేశించిన విధంగా డబ్బులొస్తే తిండి కనీసం అత్యవసర ఖర్చులకు సరిపోతాయని పేదలు భావించారు.

అనుకున్నట్లుగానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంతో మందికి ఆ డబ్బులు వచ్చాయి. కానీ ఇప్పటికీ పలువురికి డబ్బులు అందలేదు. ఎన్ని రోజులు ఎదురుచూసినా బ్యాంకుల్లో జమకాలేదు. బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడని వారికి పోస్టాఫీసుల్లో తీసుకోవాలని ఫౌరసరఫరా శాఖఅధికారులు చేసిన ప్రకటనను చూసి చాలా మంది అక్కడికి వెళ్లారు. ఎండలో క్యూలో నిలబడి డబ్బుల కోసం పోస్టాఫీసుల వద్ద గంటల తరబడి నిరీక్షించారు. కానీ అక్కడ కూడా అదే పరిస్థితి. మీకు బ్యాంకులోనే డబ్బులు పడ్డాయని పోస్టాఫీసు సిబ్బంది వారి తిరిగి వెనక్కు పంపుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బులు పడ్డాయా? లేదా? అని వేల మంది పేదల్లో కన్ఫ్యూజన్ నెలకొంది. ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన విధంగా చాలా మంది ఖాతాల్లో రూ.1500ల చొప్పున పడలేదు.

ఈ డబ్బుల కోసం ఏమైనా సమస్యలంటే 1967 టోల్ ఫ్రీ నెంబరు లేదా 040-23324614, 040-23324615 నెంబర్లకు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని సంబంధిత అధికారులు సూచించారు. అయితే ఆ నెంబర్లకు ఫోన్ చేస్తే.. అందులో ఏ ఒక్కటి స్పందించడంలేదు. 1967 నెంబర్ అసలు మనుగడలోనే లేదని, మిగతా ఫోన్ నెంబర్లు ఎప్పుడు చేసినా బిజీ అని చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పేదలు నిరుత్సాహానికి గురవుతున్నారు. అలాంటి వారిని ఉద్దేశించి ఇటీవల ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి హరీష్‌రావు స్పందిస్తూ ఒక ట్వీట్ చేశారు. రూ. 1500 డబ్బులు పడ్డాయో లేదో తెలుుకునేందుకు epos.telangana.gov.in వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. మంత్రి సూచించినట్లు చాలా మంది ఆ వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లి చెక్ చేసుకున్నారు. అక్కడ స్టేటస్ చూసి షాక్ తిన్నారు.

కొంత మందికి ఈనెల 16వ తేదీ నాడే బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.1500 జమ అయినట్లు స్టేటస్ చూపింది. కానీ బ్యాంకుల్లో మాత్రం ఇప్పటికీ జమ కాలేదు. పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు వేశామని చెబుతున్నారు… కానీ బ్యాంకు అకౌంట్లో మాత్రం డబ్బులు పడడం లేదు. . మరి ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి వెళ్లినట్లు అన్న విషయం అర్ధంకాక లబ్ధిదారులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. సంబంధిత అధికారులకు ఫోన్లు చేస్తే ఎవరూ స్పందించడం లేదని లబ్ధిదారులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఫిర్యాదుల కోసం అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన ఏ ఫోను పనిచేయడం లేదని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో తమ సమస్యను ఎవరూ చెప్పుకోవాలో అర్ధం కావడం లేదని పలువురు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికైనా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారులు వెంటనే స్పందించి తమకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని పలువురు లబ్ధిదారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

people are getting trouble at banks and post offices