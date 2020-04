హైదరాబాద్: కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకున్న బ్రిటన్ ప్రధాని తనకు ఏ దేవుడు లేడు, వైద్యుడే దేవుడు అన్నారని తెలంగాణ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి ఈటల రాజేందర్ తెలిపారు. టిఎన్‌జివొ ఆధ్వర్యంలో నారాయణగూడలో శనివారం రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ”దేవుడిగా భావించే వైద్యులపై కొందరు మూర్ఖలు దాడి చేస్తున్నారు. వైద్యులపై దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. డాక్టర్లు వారి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుతున్నారు. వైద్యులు వారి కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటూ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తలసేమియా వ్యాధిగ్రస్తులు రక్తం కొరత వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రక్తం కొరత రాకుండా రక్తదానికి ప్రజలు ముందుకు రావాలి. విపత్కర సమయంలో 200 మంది ఉద్యోగులు రక్తదానం చేయడం హర్షణీయం”అని మంత్రి ఈటల పేర్కొన్నారు.

People need to come forward to donate blood