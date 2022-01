వైరస్ విజృంభణతో ఒమిక్రాన్ కిట్లు పంపిణీకి ఏర్పాట్లు…

హైదరాబాద్: గ్రేటర్ నగరంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు ఊహించని విధంగా నమోదైతుండటంతో వైద్యశాఖ ముందస్తు చర్యలో భాగంగా సంక్రాంతి పండగ తరువాత ఒమిక్రాన్ కిట్లు పంపిణీ చేసేందుకు సిద్దమైతున్నట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. గత ఐదారు రోజుల నుంచి రోజు కేసులు 1000కిపైగా నమోదు కావడంతో దీంతో నగర వాసులు టెస్టుల కోసం ఇబ్బంది పడుతారని భావించిన వైద్యశాఖ ఇంటింటికి తిరిగి కిట్లు అందజేసేందుకు స్దానిక వైద్య సిబ్బంది సిద్దం చేస్తున్నారు. ఎఎన్‌ఎం, అంగన్‌వాడీ, ఆశవర్కర్లను సెలవులు పెట్టకుండా అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశాలిచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. వైరస్ తగ్గుముఖం పట్టేవరకు ప్రజలకు వైద్య సేవలందించాలని, ఈసమయంలో చికిత్స అందిస్తే గ్రేటర్ ప్రజలు ఆరోగ్యం ఉంటారని సూచిస్తున్నట్లు వైద్య సిబ్బంది వెల్లడిస్తున్నారు. 10లక్షల కిట్లు ఇప్పటికే తీసుకొచ్చి అందుబాటులో ఉంచినట్లు, వైద్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాల మేరకు బస్తీలు, కాలనీలో ప్రజలకు ఇస్తామంటున్నారు. నగరంలోని పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రాలతో పాటు, బస్తీదవఖానలో సరిపడ మందులు, వైరస్ గుర్తించేందుకు కిట్లు, తగిన సిబ్బందిని నియమించేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం రోజువారీ చేస్తున్న కరోనా టెస్టులు నగరంలో 40 వేలకు పెంచుతున్నట్లు, ఎవరికి ఎలాంటి లక్షణాలున్న పరీక్షలు చేయించుకోవాలని, సాధారణ జలుబు, దగ్గు ఉంటే నిర్లక్షం చేయవద్దని కరోనా, జలుబు లక్షణాలతో ఒమిక్రాన్ ఉంటుందని జిల్లా వైద్యాధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి చెందితే సాధారణ లక్షణాలున్న ఆసుపత్రులకు వెళ్లాలని, వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నా ఒమిక్రాన్ సోకే పరిస్దితి ఉంటుందని, సీరియస్ కాకుండా టీకా కాపాడుతుందని వివరిస్తున్నారు. వైరస్ వచ్చే మూడు వారాల్లో తీవ్రత పెరిగే అవకాశముందని, ఫిబ్రవరిలో మరింత తీవ్ర స్దాయికి చేరే పరిస్దితి కనబడుతుందని, మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండగను పరిమిత సంఖ్యలో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరుపుకోవాలని చెబుతున్నారు. మాస్కుల ధరించడం ద్వారానే ఒమిక్రాన్‌ను వేగానికి కళ్లెం వేయవచ్చని, ఇంటా,బయటా మాస్కులు ధరించాలి, భోజనం తినేటప్పుడు మాత్రమే మాస్కులు పక్కకు పెట్టాలి. తలుపులు, కిటికీలు తెరుచుకుని ఉండాలి, టీకా తీసుకున్న కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యాధికారులు సూచిస్తున్నారు.

People need to take crucial steps to reduce further spread of omicron