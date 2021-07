భారీ వర్షాలు … ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి కెటిఆర్ సూచించారు. గడిచిన ఒక్కరోజులో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షపాతం నమోదైందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు కెటిఆర్ గురువారం ట్వీట్ చేశారు. హైద‌రాబాద్‌లో కూడా భారీ వ‌ర్షాలు కురుస్తున్న నేప‌థ్యంలో డీఆర్ఎఫ్ ( Disaster Response Force ) బృందాలు, ఇత‌ర అధికారులు ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ప‌రిస్థితుల‌ను ప‌ర్య‌వేక్షిస్తున్నార‌ని కెటిఆర్ తెలిపారు భారీ వ‌ర్షాల నేప‌థ్యంలో స‌మ‌స్య‌లు ఎదురైతే.. 100కు లేదా 040-29555500 నంబ‌ర్ల‌కు కాల్ చేయాల‌ని ఆయన హైదరాబాద్ ప్రజలకు సూచించారు. బుధవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వ‌ర్షానికి నాగోల్‌ పరిధిలోని బండ్లగూడలో అత్యధికంగా 21.2 సెంటీమీటర్లు వ‌ర్షపాతం న‌మోదైంది. వనస్థలిపురంలో 19.2 సెంటీమీటర్లు, హస్తినాపురంలో 19, భవానీనగర్‌లో 17.9, హయత్‌నగర్‌లో 17.1 సెంటీమీటర్లు, రామంతాపూర్‌లో 17.1 సెంటీమీటర్లు, హబ్సిగూడలో 16.5, నాగోల్‌లో 15.6, ఎల్బీనగర్‌లో 14.9, లింగోజిగూడలో 14.6, ఉప్పల్‌ మారుతినగర్‌లో 13.4 సెంటీమీటర్ల చొప్పున వ‌ర్ష‌పాతం నమోదైంది. అంతేకాదు రంగారెడ్డి, మేడ్చ‌ల్ మ‌ల్కాజ్ గిరి, యాదాద్రి భువ‌న‌గిరి, జ‌న‌గామ‌, రాజ‌న్న సిరిసిల్ల‌, జ‌గిత్యాల జిల్లాల్లో భారీ వ‌ర్ష‌పాతం న‌మోదైంది. మెద‌క్ జిల్లాలోని చేగుంట‌లో అత్య‌ధికంగా 227.5 మి.మీ. వ‌ర్ష‌పాతం న‌మోదైంది.

Extremely heavy rains recorded in several parts of Telangana in last 24 hours. In Hyderabad, all DRF teams & officers are on field monitoring the situation. Citizens are advised to dial 100 or 040-29555500 for any emergency assistance @Director_EVDM @KTRTRS pic.twitter.com/YPUF3LhdOg

