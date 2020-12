కొత్త సంవత్సర నిర్ణయంగా స్వదేశీ

న్యూఢిల్లీ : కొత్త సంవత్సరం 2021 ఆగమనం దశలో విదేశీ వద్దు, స్వదేశీ ముద్దు అనే స్థిర నిర్ణయం తీసుకుందామని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రజలకు పిలుపు నిచ్చారు. విదేశాలలో తయారయిన ఉత్పత్తులను పక్కకు పెట్టి, వాటికి బదులుగా దేశంలో రూపొందిన వాటిని వాడుకుందామని, దీనిని నినాదంగా మల్చుకోవడమే కాదు, స్థిరచిత్తంతో కార్యాచరణ దిశలో అమలు చేద్దామని విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆకాశవాణి, దూరదర్శన్‌ల ద్వారా ప్రధాని ప్రసంగించారు. ముందుగా ప్రజానీకానికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 2020 సంవత్సరానికి ఇదే ప్రధాని చిట్టచివరి మన్ కీ బాత్. తమ ప్రభుత్వం ఆత్మనిర్భరత కార్యక్రమాన్ని గడిచిపోతున్న ఈ ఏడాదిలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిందని, ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వం ‘లోకల్ కీలకం’ ప్రచారోద్యమం చేపట్టిందన్నారు. ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేష మద్దతు దక్కిందని ప్రధాని తెలిపారు. దేశీయ ఉత్పత్తుల ప్రమాణాలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండేలా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ దిశలో స్థానిక ఉత్పత్తిదార్లు, పారిశ్రామికవేత్తలు దృష్టి సారించాలని ప్రధాని సూచించారు. ఎప్పుడైతే ఇక్కడి తయారీ వస్తువులు నాణ్యతతో ఉంటాయో స్థానికులు విదేశీ వస్తువుల వెంపర్లాటకు దిగే అవకాశముండదని తెలిపారు. 2020 దేశానికి ఆత్మస్థయిర్యం నేర్పిన సంవత్సరం.

గడిచిపోతున్న ఈ ఏడాదిలో మనం ఆత్మనిర్భర భారత్ స్ఫూర్తి ప్రతిధ్వనిని భారతీయ సమాజంలో చవి చూశామన్నారు. ప్రతి ఇంట స్వదేశీయత వాతావరణం నెలకొందన్నారు. సగర్వంగా స్వదేశీ నినాదానికి మంచి ఆదరణ లభించిందన్నారు. పలు ప్రాంతాల నుంచి తనకు ఈ స్థానిక ఉత్పత్తుల వాడకానికి సంబంధించి ప్రజల నుంచి స్పందన వెలువడిందన్నారు.

సరైన ప్రణాళికతో స్వదేశీకి పట్టం

ముందు ప్రతి ఇంట్లో మనం వాడే వస్తువుల జాబితాను రూపొందించుకుందాం. ఇందులో ఇప్పటివరకూ ఉన్న విదేశీ సరుకులను గుర్తించుకుందాం. వెంటనే వీటి బదులుగా దేశంలో తయారయ్యే వస్తువులను ఎంచుకుని వాడుకుందామని ప్రధాని పిలుపు నిచ్చారు. ముందు ఉత్పత్తులపై మేడిన్ ఇండియా లేబుల్ ఉందనేది చూసుకుందామని తెలిపారు. ఇక్కడి వస్తువులు ఇక్కడి మన ప్రజానీకపు చెమటతో, వారి కష్టంతో రూపుదిద్దుకుంటాయి. వీటి వెనుక తరతరాల వృత్తి పరమైన కథలూ ఇమిడి ఉంటాయి. తోటివారి ఈ తపన, జీవన శ్రమను గుర్తించి, వాటికి గుర్తింపు ఇవ్వడం, ఇటువంటి ఉత్పత్తుల వాడకాన్ని మన జీవన పథంలో అంతర్భాగం చేసుకోవడం ముఖ్యమన్నారు. రెండు మూడు రోజుల్లో కొత్త సంవత్సరం వస్తోంది. ఇప్పుడే మనమంతా స్వదేశీ సరుకు కొందామనే నిర్ణయం తీసుకుందామని తెలిపారు. ప్రతి ఏటా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక కొత్త సంవత్సర నిర్ణయం తీసుకుంటారని, ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఈ స్వదేశీ వినియోగపు నిర్ణయం దేశం కోసం చేపట్టిన సంకల్పం అని ప్రధాని చెప్పారు.

కశ్మీరీ కుంకుమ మెరిసింది

ఇక్కడి ఉత్పత్తులు ప్రఖ్యాతమైనవి. తరాల నుంచి అక్కడక్కడ ఎన్నో స్థానిక ఉత్పత్తులు విశిష్ట రీతిలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాటికి ఇప్పుడు సరైన గుర్తింపు దక్కుతోందని ప్రధాని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కశ్మీరీ కేసరి కుంకుమ పువ్వు నాణ్యత గుర్తింపుగా జిఐ ట్యాగ్ దక్కిందని గుర్తుచేశారు. దీనిని అంతర్జాతీయంగా అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఢిల్లీలోని ఝుండేవాలా మార్కెట్‌లో ఇంతకు ముందు కేవలం విదేశీ ఆటవస్తువులే అమ్మేవారని,ఇప్పుడు దేశీయ ఆటబొమ్మలే విక్రమిస్తున్నారని తెలిపారు. సింగిల్ యుజ్ ప్లాస్టిక్ వాడరాదనేది కూడా కొత్త సంవత్సరం సంకల్పం కావాలని కోరారు.

People to take New Year resolution for India: PM Modi