మళ్లీ మొదలు!

అనుకున్నట్టే పెట్రోల్, డీజెల్, వంటగ్యాస్ ధరలు పెరిగిపోయాయి. 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల కారణంగా నాలుగున్నర మాసాల పాటు స్థిరంగా, పెంపులేకుండా వున్న వీటి ధరలు మంగళవారం నుంచి మళ్లీ విజృంభించడం మొదలుపెట్టాయి. మంగళవారం నాడు డీజెల్, పెట్రోల్‌పై లీటర్ వద్ద 80 పైసలు పెంచిన చమురు కంపెనీలు బుధవారం నాడు రెండింటిపైనా మరి 80 పైసలు వడ్డించాయి. గతంలో మాదిరిగానే ఇప్పుడు కూడా వీటి ధరల రోజువారీ పెంపు సాగిపోనున్నదని స్పష్టపడుతున్నది. తాజా పెంపుతో దేశమంతటా ఈ రెండింటి ధరలు రూ. 100 దాటిపోతున్నాయి. ముందు ముందు ఇంకా పేట్రేగనున్నాయి. వంట గ్యాస్‌పై ఒకేసారి రూ. 50 పెంచడం దారుణాతిదారుణం. ఈ పెంపుతో వంట గ్యాస్ సిలెండర్ ధర రూ. 1000 మించిపోతున్నది. పేద, మధ్య తరగతి గృహిణుల కంట కన్నీరు తెప్పిస్తున్నది. నికరాదాయ వర్గాల బడ్జెట్లు ఈ దెబ్బతో తల్లకిందులవుతాయి. డీజెల్ ధర పెంపుతో నిత్యావసర సరకుల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. మంట నూనెలుగా మారి బెదిరిస్తున్న వంట నూనెలు మరింత ప్రియం కానున్నాయి.

కీలకమైన ఈ ఇంధనాల ధరలు ఇలా పెరిగిపోతుండడం వల్ల అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది. ధరలు ప్రజల శక్తికి మించి పెరుగుతున్న చోట సామాజిక రాజకీయ కల్లోలాలు తలెత్తుతాయి. నిత్యావసర సరకులు కొనుక్కోలేని అశక్తత నట్టిళ్లలో అశాంతిని సృష్టించి దానిని వీధుల్లోకి రప్పిస్తుంది. ప్రభుత్వాలు ఈ విషయాన్ని గమనించి అడుగులు వేయవలసి వుంటుంది. పెరిగిన పెట్రోల్, డీజెల్ ధరల కారణంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు వాటిని మూలపడేసి ప్రజా రవాణాను ఆశ్రయించక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇటువంటి పరిస్థితి తలెత్తకుండా వుండడానికి పెట్రోట్, డీజెల్‌పై కేంద్రం వసూలు చేస్తున్న ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించుకోడం ఆచరించదగిన ఒక మంచి మార్గం. ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని కేంద్రం తగ్గించుకునే మేర వీటి ధరలు తగ్గుతాయి, ప్రజలకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలకు ముందు గత నవంబర్ 3వ తేదీన పెట్రోల్, డీజెల్‌పై స్పెషల్ ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గించింది. పెట్రోల్ పైన రూ. 5, డీజెల్‌పైన రూ. 10 తక్కువ చేసింది. అది కొంత ఊరట కలిగించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించే స్పెషల్ సుంకాలలో రాష్ట్రాలకు వాటా వుండదు. బిజెపి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఆదాయానికి ఈ స్పెషల్ సుంకాల విధింపుపై ఆధారపడడం ఎక్కువైంది.

పెట్రోల్ చిల్లర ధరలో 54 శాతం కేంద్ర, రాష్ట్రాలు విధించే పన్నుల కిందే పోతుంది. అలాగే డీజెల్ ధరలో 49 శాతం ఈ పన్నులే వుంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్‌పై ప్రతి లీటర్ వద్ద రూ. 32.9 మేరకు ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని వసూలు చేస్తున్నది. అలాగే డీజెల్ మీద రూ. 31.8 తీసుకుంటున్నది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వసూలు చేసే అమ్మకపు పన్ను లేదా విలువ ఆధారిత పన్నులు ఇందుకు అదనంగా వుంటాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్రోల్, డీజెల్‌పై తాము వసూలు చేసే పన్నులను గణనీయంగా తగ్గించుకోగలిగితే ప్రజలపై భారం తగ్గి వాటిని సునాయాసంగా కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. పన్నుల వ్యవస్థలో సహేతుకమైన మార్పులు చేయలేక ప్రభుత్వాలు అందుబాటులో, అనువుగా వున్న సాధారణ జనాన్ని దోచుకోడం అలవాటు చేసుకున్నాయి. పెట్రోల్, డీజెల్, వంటగ్యాస్‌పై పన్ను అక్కడికక్కడే చేతికి వచ్చి ఖజానాలను నింపుతాయి కాబట్టి వాటిని తగ్గించుకోడానికి అవి వెనుకాడుతాయి.

వస్తు, సేవల పన్ను నుంచి పెట్రోల్, డీజెల్‌ను మినహాయించడంలో ఆంతర్యం వాటి మీద తాము ఎప్పుడుబడితే అప్పుడు పన్నులను విధించి రాబడి పెంచుకోవాలనుకోడమే. దేశంలో వినియోగిస్తున్న చమురులో 85 శాతం దిగుమతి చేసుకుంటున్నదే. దేశీయంగా చమురు ఉత్పత్తిని పెంచే ప్రయత్నాలేవీ ఫలించలేదు. ప్రభుత్వరంగ సంస్థ అయిన వొఎన్‌జిసి కష్టపడి శోధించిన చమురు, గ్యాస్ నిక్షేపాలను పూర్తి స్థాయిలో వెలికి తీయకుండానే ఈ రంగంలో ప్రైవేటుకు అవకాశం కల్పించారు. దానితో ప్రైవేటు కంపెనీలు బాగుపడడం మొదలైంది. ఆ మేరకు ప్రభుత్వరంగం కృశించిపోయింది. క్రూడ్ అంతర్జాతీయ ధర బ్యారెల్ 100 డాలర్ల వద్ద వుంటే డీజెల్, పెట్రోల్ ధరలను లీటర్ వద్ద 9 నుంచి 12 రూపాయలు పెంచవలసి వుంటుందని అంటున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో క్రూడాయిల్ ధర 110120 డాలర్లకు ఎగబాకితే దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజెల్ ధరలను 1520 రూపాయలు అధికం చేయవలసి వుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ లెక్కన అతి త్వరలోనే దేశంలో పెట్రోల్, డీజెల్ ధరలు కనీసంగా రూ.115 లకు చేరే ప్రమాదమున్నది. ప్రభుత్వాలు కొత్త ఆలోచన చేసి సాధారణ ప్రజలను ఈ దుర్భర భారం నుంచి కాపాడవలసి వుంది.

Petrol and diesel prices hiked after more than four months