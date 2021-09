ఇది సరైన సమయం కాదన్న కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు

కరోనా మెడిసిన్లపై మినహాయింపు పొడిగింపు

కౌన్సిల్ సమావేశం తర్వాత ఆర్థికమంత్రి నిర్మల ప్రకటన

న్యూఢిల్లీ : జిఎస్‌టి (వస్తు, సేవల పన్ను) పరిధిలోకి పెట్రోల్, డీజిల్‌ను తీసుకొచ్చేందుకు ఇది సరైన సమయం కాదని నిర్ణయించినట్టు కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. జిఎస్‌టిలోకి పెట్రో ఉత్పత్తులను తీసుకురావాలనే ప్రతిపాదనను కేంద్రంతో పాటు రాష్ట్రాలు కూడా వ్యతిరేకించాయి. సీతారామన్ మాట్లాడుతూ, కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు జిఎస్‌టి పరిధిలోకి పెట్రోల్, డీజిల్‌ను తీసుకురావాలనే అంశంపై జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ సమావేశంలో సుదీర్ఘంగా చర్చించామని, కానీ ఇది సరైన సమయం కాదని నిర్ణయించామని అన్నారు. దీంతో పాటు కరోనా చికిత్సలో వినియోగించే కొన్ని మందులపై రాయితీని డిసెంబర్ 31 వరకు పొడిగించాలని కౌన్సిల్ నిర్ణయించింది. శుక్రవారం లక్నోలో సీతారామన్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 45వ జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ సమావేశంలో పలు రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు పాల్గొన్నారు. కరోనా మహమ్మారి తర్వాత మొదటి భౌతిక సమావేశం ఇదే. ఇంతకుముందు 2019 డిసెంబర్ 18న ఈ భేటీ జరిగింది, ఆ తర్వాత కరోనా వల్ల వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారానే సమావేశం నిర్వహించారు.

రెండు కొవిడ్ డ్రగ్స్‌కు మినహాయింపు

కరోనా చికిత్సలో వినియోగించే రెండు మందులు జోల్జెన్సమా, విల్టెప్సోకు జిఎస్‌టి కౌన్సిల్ మినహాయింపు ఇచ్చింది. ప్రజలకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు కొన్ని తీసుకున్నామని, చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్నవాటిపై నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆనందంగా ఉందని ఆర్థికమంత్రి అన్నారు. యాంపోటెరిసిన్‌బి, టోసిలిజుమాబ్‌లపై పన్ను రేటు ‘సున్నా’, అలాగే రెమ్‌డెసివిర్, హెపరిన్‌కు 2021 జూన్‌లో 5 శాతం తగ్గించగా, ఇప్పుడు వీటికి తగ్గింపు సెప్టెంబర్ 30 నుంచి డిసెంబర్ 31 వరకు పెంచారు.

కౌన్సిల్ నిర్ణయాలు

వచ్చే ఏడాది నుంచి స్విగ్గీ, జొమాటో వంటి ఫుడ్ డెలివరీ ఆపరేటర్లపై 5% పన్ను.

నిర్ధిష్ట పునరుత్పాదక రంగ పరికరాలపై సింగిల్ జిఎస్‌టి రేటు 18 శాతం, 12 శాతం

క్యాన్సర్ చికిత్సలో వినియోగించే మెడిసిన్లపై పన్ను రేట్లు 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింపు

డీజిల్‌తో కలిపే బయోడీజిల్‌పై జిఎస్‌టి రేటు 12 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింపు

గూడ్స్ క్యారేజ్ నిర్వహణ కోసం రాష్ట్రా లు వసూలు చేసే జాతీయ పర్మిట్ ఫీజుపై మినహాయింపు

2022 జనవరి 1 నుంచి ఫుట్‌వేర్, టెక్స్‌టైల్స్‌పై విలోమ సుంకం విధానం సరిచేసేందుకు అంగీకారం

దివ్యాంగులు వాహనాలకు వినియోగించే రెట్రో ఫిట్‌మెంట్ కిట్లపై జిఎస్‌టి రేటు 5 శాతానికి తగ్గింపు

ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్‌మెంట్ సర్వీసెస్ వంటి పథకాల్లో వినియోగించే బలవర్థకమైన బియ్యం గింజలపై జిఎస్‌టి రేటు 18 శాతం నుంచి 5 శాతానికి తగ్గింపు.

Petrol and diesel to not come under GST regime