న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ జనతా కర్ఫ్యూలో కలకలం రేగింది. షాహీన్ బాగ్ ధర్నాస్థలి సమీపంలో ఆదివారం పెట్రోల్ బాంబులు పేలాయి. బైక్ మీద వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు రెండు పెట్రోల్ బాంబులు విసిరి పారిపోయారు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, సిసిటివి ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు. దాడికి పాల్పడ్డ వారు ఓఖ్లా నుంచి వచ్చిన వారని స్థానికులు భావిస్తున్నారు. ఉదయం 9:30 గంటల సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ దాడిలో ఎవరికి ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. షాహీన్ బాగ్ వద్ద సిఎఎ, ఎన్‌ఆర్‌సి, ఎన్‌పిఆర్ లకు వ్యతిరేకంగా 90 రోజులకు పైగా నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా జనతా కర్ఫ్యూ జరుగున్న వేళ ఇలాంటి ఘటన జరగడం సంచలనంగా మారింది.

