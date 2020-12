వాషింగ్టన్ : కోవిడ్ 19 నుంచి ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ బలమైన రక్షణ కల్పిస్తుందని అమెరికా నియంత్రణ సంస్థలు శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించాయి. ఇక ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున టీకా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడానికి వీలుగా గ్రీన్‌సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి వెసులుబాటు కల్పించాయి. అయితే గురువారం ఈ వ్యాక్సిన్ సమర్థతపై విస్తృతంగా చర్చ జరగనున్నది. ప్రపంచం లోని ఆరోగ్య అధికార వర్గాలన్నీ ఈ చర్చను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. ఈ చర్చలో వచ్చే డేటా తదితర అంశాలపై ఇతర దేశాల నిపుణులు కూడా చర్చిస్తారని ఎఫ్‌డిఎ కమిషనర్ స్టెఫెన్‌హాన్ చెప్పారు. మంగళవారం ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాస్త్రవేత్తలు వ్యాక్సిన్ సమర్థతను విశ్లేషించారు.

Pfizer vaccine may soon get green signal in US