కేరళ సిఎంగా పినరయి విజయన్ ప్రమాణ స్వీకారం

తిరువనంతపురం: కేరళ ముఖ్యమంత్రిగా వరసగా రెండోసారి పినరయి విజయన్ గురువారం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తిరువనంతపురంలోని సెంట్రల్ స్టేడియంలో ఈ వేడుక జరిగింది. దీంతో కేరళలో నాలుగు దశాబ్దాల సంప్రదాయాన్ని బద్ధలు కొట్టి… ఎన్నికల్లో వరుసగా రెండోసారి గెలిచిన ఎల్‌డిఎఫ్ ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. పినరయితో గవర్నర్ ఆరిఫ్ మహ్మద్ కాన్ ప్రమాణం చేయించారు. సిఎంతో పాటు మరో 21 మంది మంత్రులుగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు.

CPI(M) leader Pinarayi Vijayan took oath as the Chief Minister of Kerala today. He was administered the oath by Governor Arif Mohammad Khan. pic.twitter.com/RaPAyAT4Sl

— ANI (@ANI) May 20, 2021