న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని మాల్వియా నగర్‌లో ఓ పిజ్జా డెలివరీ బాయ్ కు కరోనా వైరస్ సోకడం కలకలం రేపుతోంది. అతనితో సంబంధం ఉన్న మరో 17 మంది డెలివరీ బాయ్స్, వాళ్లందరూ డెలివరీ ఇచ్చిన వారిని అధికారులు గుర్తిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 72 మందిని గుర్తించి గృహ నిర్బంధంలో ఉంచినట్టు ఢిల్లీ ఆరోగ్య మంత్రి సత్యేంద్ర జైన్ తెలిపారు. నిర్బంధంలో ఉంచిన వారిలో ఎవరికైనా కరోనా పాజిటివ్ తేలితే వాళ్లను కలిసిన వాళ్లను కూడా క్వారంటైన్ కు తరలిస్తామని సత్యేంద్ర జైన్ పేర్కొన్నారు. సంబంధిత రెస్టారెంట్ చేసిన కొన్ని డెలివరీలు జోమాటో ద్వారా జరిగాయని ఫుడ్ డెలివరీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ జోమాటో ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. “డెలివరీ సమయంలో రైడర్ సోకినట్లు మాకు తెలియదు” అని జోమాటో స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చింది. ఢిల్లీలో ఇప్పటి వరకు కరోనా రోగులు సంఖ్య 1578కి చేరుకోగా 32 మంది మృతి చెందారు. భారత్ దేశంలో 12,760 మంది కరోనా వైరస్ సోకగా 426 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. కరోనా వ్యాధి నుంచి 1513 మంది కోలుకున్నారు.

A pizza boy has been detected with #COVID19 here. 17 other delivery boys linked with him have been placed under institutional quarantine and 72 people have been placed under home quarantine: Delhi Health Minister Satyendar Jain https://t.co/X7fbrA4hws pic.twitter.com/5c9aCftNXV

— ANI (@ANI) April 16, 2020