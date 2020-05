బకాయిలు మొత్తం చెల్లిస్తా: విజయ్ మాల్యా

భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరిన విజయ్ మాల్యా

అప్పగింతపై బ్రిటన్ సుప్రీంకోర్టులోనూ ఎదురుదెబ్బ

న్యూఢిల్లీ: భారత్‌ను అప్పగించే నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా అప్పీల్ చేసిన పారిపోయిన వ్యాపారవేత్త విజయ్ మాల్యా చేసిన విజ్ఞప్తిని బ్రిటన్ సుప్రీం కోర్టు తిరస్కరించింది. గత నెలలో లండన్ హైకోర్టు మాల్యా పిటిషన్‌ను తిరస్కరించగా బ్రిటన్ సుప్రీంను ఆశ్రయించారు. సుప్రీం కోర్టులోనూ ఆయనకు ఎదురుదెబ్బతగిలింది. దీంతో భయం పుట్టుకున్న మాల్యా, బకాయిలన్నీ చెల్లిస్తానని మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించారు. 100 శాతం అప్పులు తిరిగి చెల్లించే ప్రతిపాదనను అంగీకరించాలని, తనపై ఉన్న అన్ని కేసులను మూసివేయాలని గురువారం మాల్యా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. కరోనాపై పోరాటంలో రూ.20 లక్షల కోట్ల ఉద్దీపన ప్యాకేజీని ప్రకటించినందుకు విజయ్ మాల్యా ప్రభుత్వాన్ని అభినందించారు.

దాదాపు రూ.9 వేల కోట్ల మేరకు మనీ లాండరింగ్, మోసం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మాల్యాను భారత్‌కు రప్పించే విషయంలో మార్గం సుగమమైంది. దీంతో మాల్యా తనను భారత్‌కు అప్పగిస్తారనే ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఈ కారణంగానే మళ్లీ బకాయిలను 100 శాతం చెల్లిస్తానంటూ భారత ప్రభుత్వాన్ని కోరాడు. స్టేట్ బ్యాంక్ నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుంచి రూ.9,000 కోట్ల రుణాలు తీసుకున్న విజయ్ మాల్యా దేశం విడిచి 2016 మార్చిలో లండన్‌కు పారిపోయారు. ‘దయచేసి నా డబ్బును బేషరతుగా తీసుకొని నాపై ఉన్న అన్ని కేసులను ఆపండి’ అని మాల్యా తన ట్వీట్‌లో రాశారు. భారతదేశానికి అప్పగించాలని వ్యతిరేకంగా విజయ్ మాల్యా చేసిన విజ్ఞప్తిని బ్రిటిష్ హైకోర్టు గత నెలలో మాత్రమే తిరస్కరించింది. ఇటీవల సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టు నిర్ణయాన్ని మాల్యా సవాలు చేశారు.

Please Take My Money Unconditionally Says Mallya