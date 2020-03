‘మీలో నేను దేవుణ్ణి చూశాను’

ప్రధాని మోడీపై ఓ మహిళ ప్రశంసలు

భావోద్వేగానికి గురైన ప్రధాని

జనరిక్ మందులతో పక్షవాతం నయమైన డెహ్రాడూన్ స్త్రీ

కరోనాపై వదంతులు నమ్మొద్దు, ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు ‘నమస్తే’కు అలవాటు పడింది : మోడీ

న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే జనరిక్ మెడిసిన్ కార్యక్రమంలో ఒక మహిళా లబ్ధిదారు ‘మీలో నేను దేవుడిని చూశాను’ అని మోడీతో చెప్పినప్పుడు ప్రధానమంత్రి శనివారం భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. జన్ ఔషదీ దివస్ సందర్భంగా డెహరాడూన్ నివాసి దీపా షా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడారు. ‘నేను దేవుడిని చూడలేదు. కానీ మీలో దేవుణ్ణి చూశాను’ అని కళ్ల నుంచి నీళ్లుతుండగా ఆమె చెప్పారు. 2011లో దీపా షా పక్షవాతంతో బాధపడ్డారు. ఆమె అదే మాట మళ్లీ చెప్పినప్పుడు మోడీ చలించిపోయారు. తనకు అన్నివిధాలా సాయం చేసిన ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రికి, మరికొందరికి ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తనకు ఎప్పటికీ నయం కాదని ఒక దశలో డాక్టర్లు ఆమెకు చెప్పారట. ‘కానీ మీ గొంతు వినగానే నా పరిస్థితి మెరుగైంది’ అని చెబుతూ, మందుల ధరలు తగ్గించేందుకు మోడీ చేసిన ప్రయత్నాలకు దీపా షా మెచ్చుకున్నారు. ఆమె మాటలు విన్న ప్రధాని కొన్ని క్షణాలు ఏమీ మాట్లాడలేకపోయారు.

ఆ తర్వాత మాట్లాడుతూ ఆమె తన ధైర్యంతోనే వ్యాధిని జయించారన్నారు. ఆమె అదే ధైర్యంతో ఉండాలన్నారు. 2011 నుంచి పక్షవాతంతో బాధపడుతూ మందులు కొనలేని తన దుస్థితిని షా వివరించారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తక్కువ ధరకు అందిస్తున్న జనరిక్ మందుల వల్ల నెలకు రూ. 3,500 ఆదా చేయగలుగుతున్నానన్నారు. తన గురించి చెప్పేందుకు ఆమె లేచి నిలబడడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే మోడీ వారిస్తూ ‘మీరు నిలబడలేరు. కూచోని చెప్పండి’ అన్నారు. ‘మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యాధిని జయించారు. మీ ధైర్యమే మీ దేవుడు. మీరు పెద్ద సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు ఆ ధైర్యమే శక్తినిచ్చింది’ అన్నారు. కొందరు వాళ్ల అనుభవాల్ని గుర్తుచేసుకుంటూ ఇంత తక్కువ ధరకు మెడిసిన్స్ ఎలా దొరుకుతాయి అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇందులో ఏదో తేడా ఉందంటూ జనరిక్ మెడిసిన్స్‌పై పుకార్లు పుట్టిస్తున్నారు. ‘కానీ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత ప్రజలు … జనరిక్ మెడిసిన్స్‌లో ఏ లోపం లేదని నమ్ముతారు.

ఈ మందులు నాణ్యతలో ఏ మందుకూ తీసిపోవు. మన దేశం తయారు చేసే ఈ మందులకు ప్రపంచమంతా డిమాండ్ ఉంది. డాక్టర్లు రోగులకు జనరిక్ మెడిసిన్స్ రాసివ్వాలి’ అని ప్రధాని కోరారు. కరోనాపై పుకార్లకు దూరంగా ఉండాలని, ఈ వైరస్ గురించి డాక్టర్లు ఇచ్చే సలహాను పాటించాల్సిన అవసరముందని ప్రధాని మోడీ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. పరస్పరం కరచాలనం చేసుకోవద్దని, దానిబదులు నమస్కారం చేయమని ఆయన మరోసారి కోరారు. ‘ఇలాంటి సమయాల్లో పుకార్లు త్వరగా వ్యాపిస్తాయి. ఇది తినకండి, అది చేయకండి అని కొందరు చెబుతారు. కరోనా రాకుండా ఉండాలంటే ఇవి తినాలి అంటూ కొత్తగా ఏవేవో చెబుతారు. దయచేసి ఇలాంటి పుకార్లకు దూరంగా ఉండమని నా దేశప్రజల్ని కోరుతున్నాను’ అని ప్రధాని తెలిపారు. ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు ‘నమస్తే’ కు అలవాటు పడుతోందని, కాబట్టి కరచాలనం బదులు నమస్తే కు ఇదే తగిన సమయమన్నారు.

