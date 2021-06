న్యూఢిల్లీ: సిబిఎస్‌ఇ 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను రద్దు చేసిన నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గురువారం సిబిఎస్‌ఇ విద్యార్థులతో వర్చువల్ పద్ధతిలో ఒక ఆకస్మిక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. కేంద్ర విద్యా శాఖ నిర్వహించిన ఈ వర్చువల్ సమావేశంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో వివిధ అంశాలను, విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యలను ప్రధాని అడిగి తెలుసుకున్నారు. గత మంగళవారం ప్రధాని అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో కొవిడ్-19 ముప్పును దృష్టిలో ఉంచుకుని 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను రద్దు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి విద్యార్థులు వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియచేశారు. కాగా, ఈ నిర్ణయాన్ని ఆధారం చేసుకుని సిఐఎస్‌సిఇ, వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా సంబంధిత 12వ తరగతి బోర్డు పరీక్షలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి.

