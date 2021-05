న్యూఢిల్లీ: దేశంలో కరోనా వైరస్ రెండవ దశ ప్రబలడానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వైఖరే కారణమని కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. ప్రస్తుతం సాగుతున్న వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ ఇదే విధంగా ఉంటే దేశంలో మరిన్ని కరోనా దశలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు. శుక్రవారం ఆన్‌లైన్ ద్వారా విలేకరుల సమావేశంలో రాహుల్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోనే వ్యాక్సిన్ రాజధాని అయిన భారత్‌లో ఇప్పటివరకు కేవలం 3 శాతం జనాభాకే వ్యాక్సినేషన్ జరిగిందని వ్యాఖ్యానించారు. వ్యాక్సినేషన్ శాతాన్ని పెంచడం ద్వారానే దేశంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట వేయగలమని ఆయన అన్నారు. దేశ జనాభా మొత్తానికి వ్యాక్సిన్ అందేలా ఒక వ్యాక్సిన్ వ్యూహాన్ని రూపొందించాలని ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

ఇప్పటివరకు జరిగిన 3 శాతం వ్యాక్సినేషన్ కారణంగా లాక్‌డౌన్ ఎత్తేసిన వెంటనే కరోనా మూడవ దశ రావడం ఖాయమని తాను భావిస్తున్నానని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దేశ జనాభాలో 50-60 శాతం మంది వ్యాక్సినేషన్ పూర్తయితే భారత్‌లో మూడవ దశ వచ్చే అవకాశమే లేదని ఆయన చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యూహం లేకపోవడమే పెద్ద సమస్యగా మారిందని, ప్రధాని మోడీ వ్యూహాత్మకంగా ఆలోచించడం లేదని రాహుల్ అన్నారు. ప్రధాని కేవలం ఒక ఈవెంట్ మేనేజర్‌లాగే వ్యవహరిస్తున్నారని, ఒక్కో సమయంలో ఒక్కో ఈవెంట్ గురించి ఆయన ఆలోచిస్తారని రాహుల్ ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజలను చంపే ఈవెంట్లు ఇప్పుడు అవసరం లేదని, ఇప్పుడు కావలసింది వ్యూహం మాత్రమేనని ఆయన అన్నారు. కరోనా చొరబడేందుకు అవకాశం ఇవ్వకుండా చూడడమే వ్యూహ లక్షం కావాలని ఆయన అన్నారు.

ప్రస్తుతం సాగుతున్న వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ వేగాన్ని బట్టి చూస్తే మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తికావడానికి మరో మూడేళ్లు పడుతుందని ఆయన అంచనా వేశారు. అప్పటి వరకు దేశం మరెన్నో కొవిడ్ దశలను ఎదుర్కొనాల్సి వస్తుందని రాహుల్ చెప్పారు. తన చేష్టల ద్వారా కొవిడ్ వ్యాప్తికి ప్రధాని అవకాశం కల్పించారని రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు. వైరస్ రెండవ దశ వ్యాప్తికి ప్రధాని మోడీ పూర్తి బాధ్యులని ఆయన ఆరోపించారు. ఆయన అనుసరిస్తున్న నాటకీయ చర్యలు, బాధ్యతారాహిత్యం వలే రెండవ దశను దేశం ఎదుర్కొంటోందని, ప్రధాని నాయకుడిగా తన సత్తాను చూపాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని రాహుల్ అన్నారు.

పశ్చాత్తాపం చెందడం, ఇతరులను నిందిండం వంటివిఇ మానుకుని తన నాయకత్వ నైపుణ్యాన్ని, సాహసాన్ని ప్రధాని ప్రదర్శించాలని రాహుల్ చెప్పారు. దేశంలో కొవిడ్ మరణాల శాతం చెప్పడంలో కూడా ప్రభుత్వం అసత్యాలు చెబుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. వాస్తవాలను కప్పిపుచ్చడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని, అందుకే కొవిడ్ మరణాలపై అసత్యాలు అచెబుతోందని ఆయన అన్నారు. కొవిడ్‌ను కట్టడి చేయడానికి లాక్‌డౌన్, మాస్కులు ధరించడం, భౌతిక దూరం పాటించడం వంటివి తాత్కాలిక ఉపశమనాలేనని, వ్యాక్సినేషన్ ఒక్కటే శాశ్వత పరిష్కారమని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు. ఇందుకు ప్రభుత్వం ఒక వ్యూహాన్ని రచించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన సూచించారు.

PM irresponsibility is reason for second step, says rahul gandhi