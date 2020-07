ఒక వ్యక్తి దృక్పథం యావద్దేశ దృక్పథం కాదు

సొంత ఇమేజీ కోసమే మోడీ పాకులాట

ప్రధాని మోడీపై రాహుల్ వ్యాఖ్యలు

న్యూఢిల్లీ: ఒక వ్యక్తి దార్శనికత జాతీయ దార్శనికతకు ప్రతిబింబం కాబోదని కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తన సొంత ప్రతిష్టను పెంచుకోవడానికే తాపత్రయ పడుతున్నారని, దేశంలోని ప్రభుత్వ సంస్థలన్నీ ఇదే పనిలో నిమగ్నమయ్యాయని గురువారం ట్విటర్‌తో విడుదల చేసిన రెండు నిమిషాల వీడియోలో రాహుల్ ఆరోపించారు. దేశానికి ఒక స్పష్టమైన విధానం కాని దార్శనికత కాని లేకుండా పోయిందని భారత్-చైనా సరిహద్దు వివాదాన్ని ప్రస్తావిస్తూ రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు. బలమైన విధానంతో చైనాను మానసికంగా ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని, మన బలహీనతను చైనా పసిగడితే దానికి మనం మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఆయన అన్నారు. ప్రధాని మోడీ వందశాతం తన సొంత ప్రతిష్టపైనే ధ్యాస ఉంచారని, ఇందుకు ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయిన సంస్థలన్నీ శాయశక్తులా తమవంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.

భారతదేశం ఎంతో గొప్ప అవకాశాన్ని కోల్పోయిందన్నదే తన బాధని ఆయన చెప్పారు. మనం దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాల కోసం ఆలోచించడం లేదని, మనలో మనమే ఘర్షణపడుతూ గొప్ప అవకాశాన్ని చేజార్చుకుంటున్నామని ఆయన అన్నారు. రాజకీయంగా నిత్యం మనలో మనమే ఘర్షణపడడానికి కారణం మనకంటూ స్పష్టమైన దృక్పథం లేకపోవడమేనని ఆయన అన్నారు. ప్రధాని తన ప్రత్యర్థి అని తెలుసునని, ఆయనను ప్రశ్నించడం తన బాధ్యతని రాహుల్ చెప్పారు. ప్రశ్నలు అడిగి ప్రధాని పని చేసేలా ఆయనపై ఒత్తిడి తీసుకురావడం తన బాధ్యతని రాహుల్ తెలిపారు. ఒక దార్శనికతను అందచేయడం ప్రధాని బాధ్యతని, అది లేని కారణంగానే చైనా ఈ రోజు ఈ పరిస్థితిలో ఉందని రాహుల్ వ్యాఖ్యానించారు.

PM is 100% focused on building his own image