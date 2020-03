న్యూఢిల్లీ : ప్రధాని మోడీ తమ శారీరక ధారుఢ్య పాటవాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రజలతో పంచుకున్నారు. ప్రస్తుత కరోనాతో ఎందరికో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్న దశలో ప్రధాని వీడియో సోమవారం వెలువడింది. ఆదివారం నాటి మన్ కీ బాత్‌లో కొందరు ఆయన ఫిట్‌నెస్ గురించి ప్రశ్నించారు. కరోనా వేళలో ఎట్లా ఉన్నారు? అని సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. దీనికి జవాబుగా ప్రధాని తమ ఫిట్‌నెస్‌ను తెలియచేశారు. ఇందులో కొన్ని యోగాభ్యాస వీడియోలను కూడా జతచేశారు. ‘చూస్తున్నారుగా, నేనెట్లా ఉన్నాననేది. ఫిట్‌నెస్, అందుకు పాటించేయోగా పద్థతులను తెలియచేస్తున్నాను. మీరుకూడా యోగా క్రమం తప్పకుండా చేస్తున్నారనే ఆశిస్తున్నాను ’ అని ప్రధాని ట్వీటు చేశారు.

తానైతే ఫిట్‌నెస్ మెళకువలు తెలిసిన వాడిని కానని, వైద్య నిపుణుడిని కానే కానని తెలిపారు. అయితే యోగాను నమ్ముకున్నానని , ఇప్పుడు కాదు చాలా ఏళ్లుగా ఇదే తన జీవిత అంతర్గత భాగం అయిందన్నారు. ఇది ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారిందన్నారు. ప్రజలలో ఎందరో ధారుఢ్యం కోసం పలు పద్ధతులు పాటిస్తారని తెలుసునని, ఎవరైనా ఫిట్‌గా ఉండాలంటే క్రమం తప్పకుండా ఏదో ఒక పద్ధతి పాటించాల్సిందేనని అన్నారు. వీటిని తమలోనే దాచిపెట్టుకోకుండా పది మందికి పంచితే మంచిదని హితవు పలికారు. ప్రధాని ప్రస్తుత ఫిట్‌నెస్ వీడియో ఇప్పుడు పలు ప్రాంతీయ భాషలలో అందరికి అందుబాటులోకి వెళ్లింది.

ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ఆదివారం నాటి మన్ కీ బాత్ సమయంలో తన ఫిట్‌నెస్‌పై అడిగిన ప్రశ్నకు సాక్షాధారాలతో జవాబు ఇవ్వాలనుకున్నట్లు, అందుకే వీడియోను పొందుపర్చినట్లు వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. యోగాను మరవొద్దు, మీరే పాటించే ఫిట్‌నెస్ పద్ధతులు వీడొద్దు అని సలహా ఇచ్చారు. కరోనాతో ప్రజలంతా ఇళ్లకు కట్టుబడి ఉంటున్నారు. లాక్‌డౌన్‌తో ఇంటి గిరి దాటలేని స్థితి ఏర్పడింది. మన్ కీ బాత్ సమయంలో ప్రధాని మోడీ ప్రజలకు ప్రత్యేకించి యువతకు ఫిట్‌నెస్ మెళకువలు తెలిపారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా తన పలు వీడియోలను ప్రజల ముందుంచుతానని కూడా చెప్పారు. మరుసటి రోజు ఈ మాట నిలబెట్టుకున్నారు. దేశమంతా లాక్‌డౌన్ వేళ ప్రధాని ఫిట్‌నెస్ మంత్ర, సంబంధిత వీడియో ఇప్పుడు జనం మనసుల్లోకి నాటుకుపోతోంది.

During yesterday’s #MannKiBaat, someone asked me about my fitness routine during this time. Hence, thought of sharing these Yoga videos. I hope you also begin practising Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb7R8dN

— Narendra Modi (@narendramodi) March 30, 2020