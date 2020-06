మాటల పర్యవసానాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి

సమాచారాన్ని దాచి పెట్టడం దౌత్యనీతి కాదు: మన్మోహన్‌సింగ్

న్యూఢిల్లీ: తాను మాట్లాడే మాటల పర్యవసానాల పట్ల ప్రధాని మోడీ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, చైనాకు ఎలాంటి అవకాశమివ్వకూడదని మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్‌సింగ్ అన్నారు. దేశ భద్రతకు సంబంధించిన ప్రకటనల్లో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలని హితవు పలికారు. చైనా సరిహద్దున నెలకొన్న పరిస్థితులపై మన్మోహన్‌సింగ్ మొదటిసారి స్పందించారు. సమాచారాన్ని దాచి పెట్టడం దౌత్యనీతి లేదా నిర్ణయాత్మక నాయకత్వం చేయాల్సింది కాదని మాజీ ప్రధాని అన్నారు. ప్రభుత్వంలోని అన్ని విభాగాలు ఈ సంక్షోభం మరింత ముదరకుండా కృషి చేయాలని సూచించారు.

భారత ప్రాదేశిక సమగ్రతను కాపాడేందుకు త్యాగాలు చేసిన అమర జవాన్ల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. వారికి ఏమాత్రం తక్కువ చేసినా ప్రజల విశ్వాసాన్ని చారిత్రకంగా మోసగించినట్టేనని సింగ్ ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. ప్రాదేశిక సమగ్రత విషయంలో ఎలాంటి బెదిరింపులకూ భయపడొద్దు, రాజీ పడొద్దు. జాతి యావత్తూ ఐక్యంగా ఉండాలని మన్మోహన్‌సింగ్ కోరారు. గాల్వన్ లోయలో భారత సరిహద్దుల్ని కాపాడేందుకు కల్నల్ సంతోష్‌బాబుసహా 20 మంది జవాన్లు అసువులు బాసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నెల 15న జరిగిన ఆ సంఘటనపై శుక్రవారం నిర్వహించిన అఖిలపక్ష భేటీలో ప్రధాని మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని ప్రతిపక్షాలు తప్పు పట్టాయి.

భారత భూభాగంలోకి ఎవరూ చొచ్చుకు రాలేదని, తూర్పు లడఖ్‌లో ఏ ఒక్క మిలిటరీ పోస్ట్ కూడా ఆక్రమణకు గురి కాలేదని ప్రధాని ఆ సందర్భంగా అఖిలపక్షాలకు వివరించారు. దీనిపై స్పందించిన కాంగ్రెస్ అలాంటపుడు జవాన్లు ఎలా చనిపోయారని ప్రశ్నించింది. చైనా సైనికులు ఆక్రమణకు యత్నించగా మన సైనికులు విజయవంతంగా అడ్డుకున్నారని ప్రధాని కార్యాలయం(పిఎంఒ) ప్రతిపక్షాలకు సమాధానమచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలోనే చైనాతో సరిహద్దు సమస్యలపై మన్మోహన్‌సింగ్ స్పందించారు.

PM Modi must be mindful of implications of his words