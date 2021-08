ల‌క్నో: శ‌నివారం క‌న్నుమూసిన‌ ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ మాజీ సిఎం క‌ళ్యాణ్‌సింగ్ భౌతిక‌కాయానికి ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోడీ నివాళుల‌ు అర్పించారు. ఆదివారం ఉద‌యం ఢిల్లీ నుంచి ప్ర‌త్యేక విమానంలో మోడీ ల‌క్నో వ‌చ్చారు. అనంతరం ఆయన క‌ళ్యాణ్ సింగ్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఆయ‌న పార్థివదేహానికి నివాళులు అర్పించారు. ప్రజా సేవలో క‌ళ్యాణ్‌సింగ్ అంకితభావంతో పని చేశారని మోడీ కొనియాడారు. యుపితో పాటు దేశాభివృద్ధిలో కళ్యాణ్ సింగ్ పాత్ర మరువలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. నీతి నిజాయితితో మంచి పాలన అందించిన సిఎంగా కళ్యాణ్ సింగ్ పేరు గడించారని మోడీ వెల్లడించారు. కళ్యాణ్ సింగ్ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని మోడీ దేవుడిని ప్రార్థించారు.

#WATCH | Uttar Pradesh: PM Narendra Modi pays his last respects to former UP CM Kalyan Singh at the latter's residence in Lucknow. pic.twitter.com/LMPDk0Zwqf

— ANI (@ANI) August 22, 2021