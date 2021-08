అవనికి అభినందనల వెల్లువ

న్యూఢిల్లీ: టోక్యోలో జ‌రుగుతున్న పారాలింపిక్స్ షూటింగ్‌లో బంగారు పతకం సాధించిన అవ‌ని లెఖారాను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభినందించి, ప్రశంసలు కురిపించారు. పారాలింపిక్స్‌లో బంగారు పతకం సాధించిన తొలి భార‌తీయ మ‌హిళ‌గా అవ‌ని చరిత్ర సృష్టించారని ఆయన కొనియాడారు. ఫైన‌ల్లో ప్ర‌పంచ రికార్డును ఈక్వ‌ల్ చేస్తూ 249.6 పాయింట్లతో ఆమె టాప్‌లో నిలవడంతో దేశ వ్యాప్తంగా అవనికి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. పారాలింపిక్స్‌లో బంగారు పతకం సాధించిన నాలుగో ఇండియ‌న్ గా అవ‌ని రికార్డు నెలకొల్పారు. గ‌తంలో 1972లో స్విమ్మ‌ర్ ముర‌ళీకాంత్‌, 2004, 2016ల‌లో జావెలిన్ త్రోయ‌ర్ దేవేంద్ర ఝాఝారియా, 2016లో హైజంప‌ర్ తంగ‌వేలు మ‌రియ‌ప్ప‌న్ బంగారు పతకాలు సాధించారు. బంగారు పతకం సాధించిన అవనిని ప్రశంసిస్తూ సోమవారం మోడీ ట్వీట్ చేశారు. అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబర్చి అవని దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచారని ఆయన పేర్కొన్నారు. బంగారు పతకం సాధించిన అవనికి ఇవే నా శుభాకాంక్షలు అంటూ ఆయన కొనియాడారు. భారతీయ క్రీడలకు అవని విజయం ప్రత్యేక సందర్భమని ఆయన స్పష్టం చేశారు అదేవిధంగా రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవిండ్‌, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, స్పోర్ట్స్ మినిస్ట‌ర్ అనురాగ్ ఠాకూర్‌, పారాలింపియ‌న్ దీపా మాలిక్ కూడా అవ‌నిపై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు.

Phenomenal performance @AvaniLekhara ! Congratulations on winning a hard-earned and well-deserved Gold, made possible due to your industrious nature and passion towards shooting. This is truly a special moment for Indian sports. Best wishes for your future endeavours.

Another daughter of India makes us proud! Congratulations to Avani Lekhara for creating history and becoming the first Indian woman to win a Gold at #Paralympics . India is elated by your stellar performance! Our tricolour flies high at the podium due to your phenomenal feat.

Amazing Avani wins🥇for 🇮🇳 !

A historic achievement as she becomes the only woman in Olympics & Paralympics to win a gold !

• Shooting in 10m AR Standing SH1 Final

• Score of 249.6 creating a Paralympic Record

• Equalling the World Record#Praise4Para @AvaniLekhara pic.twitter.com/Md7pfLX8t2

