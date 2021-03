ఢాకా : బంగ్లాదేశ్‌ పర్యటనలో ఉన్న భారత ప్రధాని నరేంద్రమోడీ శనివారం ఉదయం శ‌క్తి పీఠం జెశోరేశ్వ‌రి కాళీ ఆల‌యాన్ని సంద‌ర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్ర‌త్యేక పూజ‌లు చేశారు. అమ్మ‌వారికి చేతితో తయారు చేసిన కిరీటాన్ని మోడీ తొడిగారు. వెండిపై బంగారం కోటింగ్ వేసిన తీగ‌లను చేతిలో అల్ల‌డం ద్వారా ఈ కిరీటాన్ని త‌యారు చేశారు. సంప్ర‌దాయ క‌ళారీతిలో ఈ కిరీటాన్ని అల్ల‌డానికి మూడు వారాల‌కు పైగా స‌మ‌యం ప‌ట్టింద‌ని అధికారులు తెలిపారు. స‌త్‌కిరా జిల్లాలోని ఈశ్వ‌రిపుర్ గ్రామంలో జెశోరేశ్వ‌రి ఆల‌యం ఉంది. దుర్గామాతకు చెందిన 51 శ‌క్తి పీఠాల్లో జెశోరేశ్వ‌రి ఆల‌యం కూడా ఒక‌టి. జెశోర దేవి పేరు మీద ఆ ఆల‌యం వెలిసింది. బంగ్లాదేశ్‌లో ఉన్న ప్ర‌సిద్ధ ఆల‌యాల్లో ఇది ఒక‌టి. ప్రతి ఏడాది వేల సంఖ్య‌లో భార‌త్‌ కు చెందిన భక్తులు ఈ ఆల‌యాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. కాళీ పూజ జ‌రిగే రోజు ఈ ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి భారీగా ఉంటుంది. 13వ శ‌తాబ్ధంలో ఈ ఆల‌యంలో జీర్ణోద్ద‌ర‌ణ జ‌రిగింది. ల‌క్ష్మ‌ణ‌సేన‌, ప్ర‌తాపాధిత్య ఈ ఆల‌య పున‌ర్ నిర్మాణం చేప‌ట్టింది.

