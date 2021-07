కోవిన్ ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తం

యాప్ సేవలు సార్వత్రికం, ఎక్కడైనా.. ఎప్పుడైనా

ప్రపంచానికి భారత్ టెక్ సాయం

గ్లోబల్ సదస్సులో ప్రధాని మోడీ ప్రసంగం

న్యూఢిల్లీ : కొవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ల భారతీయ సాంకేతిక వేదిక కోవిన్ ఇకపై ప్రపంచవ్యాప్తం కానుంది. ఈ యాప్‌ను సార్వత్రికం చేస్తామని, అన్ని దేశాలు ఉపయోగించుకునేలా సాంకేతికతను అందిస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చెప్పారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రధాని మోడీ సోమవారం కోవిన్ గ్లోబల్ సదస్సును ఉద్ధేశించి ఆయన ప్రసంగించారు. కరోనా ప్రపంచ సమస్య. దీనిని అంతా కలిసి సరైన రీతిలో అరికట్టాల్సి ఉంది. ఈ దిశలో వనరులను, నైపుణ్యాన్ని, సాంకేతికతను ఇచ్చిపుచ్చుకోవల్సి ఉందని అన్నారు. ఈ సంక్షుభిత దశలో టీకాల పంపిణీకి అత్యవసరం అయిన కోవిన్ యాప్‌ను భారత్ ఇతర దేశాలకు అందిస్తుందని అన్నారు.

కరోనా అత్యంత జటిల సమస్య అయిందని, దీనిని ఏ ఒక్కదేశము ఎంత శక్తివంతం అయినప్పటికీ విడిగా ఎదుర్కొనజాలదని అనుభవాలు చెపుతున్నాయని అన్నారు. సమిష్టిగా దేనినైనా నివారించుకుని తీరవచ్చు అన్నారు. కరోనా మహమ్మారిగా అవతరించిన నాటి నుంచి కూడా భారతదేశం తన అనుభవాలను ఎప్పటికప్పుడు ఇతర దేశాలతో పంచుకుంటూ వస్తోంది. సాయం అందిస్తూ వస్తోంది. నైపుణ్యాన్ని, వనరులను ప్రపంచ సమాజంతో వినిమయం చేసుకొంటోందని ప్రధాని తెలిపారు. దేశంలో కోవిన్ యాప్‌తో ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్ల కోసం వివరాలను, పేర్లను నమోదుచేసుకునే ప్రక్రియ సాగుతోంది. పలు అవరోధారాలు ఏర్పడ్డాయి. సంక్లిష్టతలు తలెత్తాయి. అయితే ఇండియా ఏ దశలోనూ ఇతరదేశాలకు సమాచార సాంకేతికత వినిమయం నుంచి వెనకడుగు వేయలేదన్నారు.

కొవిడ్‌పై పోరులో సాంకేతికనే కీలకం

భారత్‌కు ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానమే మనకు ఉన్న అత్యంత కీలక వనరు. కొవిడ్ కట్టడి దిశలో చేపట్టిన పలు చర్యలకు టెక్నాలజీనే అంతర్భాగం అయిందని ప్రధాని తెలిపారు. సాఫ్ట్‌వేర్ పరిజ్ఞానానికి సంబంధించి మనం సంతోషించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే దీనికి వనరుల ఎల్లలు ఉండవని చెప్పారు. సాఫ్ట్‌వేర్ సమగ్రతతో ఇండియా మనం కొవిడ్ ట్రేసింగ్, ట్రాకింగ్ యాప్‌ను రూపొందించుకున్నామని తెలిపారు. సాంకేతికతోనే ఇది సాధ్యం అయిందన్నారు.

వ్యాక్సిన్లతోనే కరోనాను ఛేదించవచ్చు

వ్యాక్సినేషన్ మనకు అందివచ్చిన ఆయుధం అయింది. కరోనా సంహారానికి టీకానే ప్రయోగిస్తున్నాం. ఇప్పటి మహమ్మారి నుంచి మానవాళి గట్టెక్కేందుకు వ్యాక్సినేషన్ కీలక ప్రక్రియ అయిందని ప్రధాని మోడీ తెలిపారు. టీకాల కార్యక్రమానికి డిజిటల్ సాంకేతికతను అనుసంధానించుకోవడం ద్వారా మనం వ్యాక్సినేషన్ల దిశలో ప్రణాళికయుతంగా ముందుకు వెళ్లుతున్నామని ప్రధాని వెల్లడించారు. డిజిటల్ ప్రక్రియను సరైన రీతిలో అన్వయించుకోవడంలో విజయం సాధించి, కరోనా ఆటకట్టు దిశలో వేల అడుగులు ముందుకు కదిలామని తెలిపారు

వసుధైక కుటుంబ భావన మనది

ప్రపంచం అంతా ఒక్కటే, కష్టాలలో కలిసికట్టుగా ఉండటం, బాధితులను ఆదుకోవాలనే తపన భారతీయ నాగరికతలో ఇమిడి ఉంది. ఆది నుంచి వసుధైక కుటుంబ సూత్రీకరణకు కట్టుబడి ఉన్న భారతీయ విలువలకు ఇప్పటి సంక్లిష్ట దశ మరింత గౌరవం పెరిగిందని ప్రధాని తెలిపారు. ప్రపంచం అంతా ఈ కోణాన్ని మరింతగా అర్థం చేసుకుందని అన్నారు. ఈ దిశలోనే భారత్ తీసుకువచ్చిన కోవిన్ యాప్‌ను బహిరంగ వేదికగా మారుస్తున్నామని, ఇది అన్ని దేశాలలో అందుబాటులోకి వచ్చి, ఎవరైనా వాడుకునేలా చేశమని తెలిపారు. ఇప్పటికే కెనడా, నైజిరియా, పనామా వంటి దాదాపు 50 దేశాలు కోవిన్‌ను తమ దేశాల వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియలలో వినియోగించుకునేందుకు ఆసక్తి కనబర్చాయి. ఈ పరిజ్ఞానం కోసం ముందుకు వచ్చే దేశాలకు ఉచితంగానే దీనిని అందిస్తామని జాతీయ ఆరోగ్య అధీకృత సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఎ) కార్యనిర్వాహక అధికారి డాక్టర్ ఆర్‌ఎస్ శర్మ తెలిపారు.

PM Modi said india to make CoWIN available to all countries