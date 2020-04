లాక్‌డౌన్ తర్వాతి దశ గురించి ఆలోచించవలసి ఉంది. నెమ్మదిగా లాక్‌డౌన్ సడలిస్తూ దశలవారీగా ప్రజలు బయటకు వచ్చేలా చేయాలి. అప్పుడే ప్రజల్లో సామూహిక వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కరోనాను ఎదిరించడానికి ఇదే మంచి మార్గం. సామూహిక వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరిగినప్పుడు కరోనా ప్రభావం ఉండదు. ఈ మాటలు చెబుతున్నది మరెవరో కాదు దేశంలో ప్రముఖ సాంక్రమిక వ్యాధుల నిపుణుడు డా. జయప్రకాష్ ములియిల్. సమూహ వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరగాలంటే లాక్‌డౌన్ క్రమేణా ఎత్తేయాలని, ముందుగా యువకులకు లాక్‌డౌన్ నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని, యువత బయటకు వచ్చి యథావిధిగా తమతమ పనులు చేసుకోవడం ప్రారంభించేలా చేయాలని, వయసుపైబడిన వారిని మధ్య వయస్కులను లాక్‌డౌన్‌లోనే ఉంచాలని ఆయన అన్నారు. వెల్లూరులోని క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజీలో మాజీ ప్రిన్సిపల్‌గా పని చేసిన డా.జయప్రకాష్ అంటువ్యాధుల విషయంలో, మహమ్మారుల విషయంలో నిపుణుడిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందిన వైద్యుడు. ప్రస్తుతం జాతీయ స్థాయిలో లాక్‌డౌన్ మే 3వ తేదీ వరకు పొడిగించడం జరిగింది. లాక్‌డౌన్ పొడిగించడం వల్ల ఆర్థికంగా పెను నష్టం భరించాలి. ఈ ఆర్థిక భారాన్న దేశం భరించగలదా అనే ప్రశ్నలు పలువురు అడుగుతున్నారు. ఈ విషయం గురించి డా. జయప్రకాష్ ములియిల్ మాట్లాడుతూ దేన్నయినా మనం మూసేస్తే మరలా ప్రారంభించడానికి సమయం పడుతుంది. దేశం దివాలా తీసే పరిస్థితులు మనం సృష్టించరాదని ఆయన అన్నారు.

లాక్‌డౌన్ విధించడం వల్ల కరోనా సోకిన కేసుల సంఖ్య తగ్గుతుంది. కొత్తగా కరోనా బారినపడే వారి సంఖ్య తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా కరోనా గణాంకాల్లో కొంత ప్రగతి కనిపిస్తుంది. అయితే లాక్‌డౌన్ వల్ల కరోనాను పూర్తిగా నిరోధించడం సాధ్యపడదు. కేవలం సాధారణ ఫ్లూ వంటి లక్షణాలున్న వారిని కూడా గుర్తించి క్వారంటైన్ చేసినా కూడా కరోనాను పూర్తిగా అడ్డుకోవడం సాధ్యపడదు. కోవిద్ 19 వైరస్ చాలా మందిలో చురుకుగా ఉంటుంది. వారిలో లక్షణాలు కూడా కనిపించకపోవచ్చు. ఇలా రోగ లక్షణాలు ఏవీ లేకుండా కరోనా పాజిటివ్ వున్నవారి వల్ల కరోనా వ్యాపించడం కొనసాగుతుంది. ఇలా రోగ లక్షణాలు లేకుండా వ్యాధి వ్యాప్తికి కారకులవుతున్న వారిని కూడా గుర్తించవలసి ఉంటుంది. వారిని కూడా గుర్తించాలంటే పెద్ద సంఖ్యలో టెస్టులు చేయాలి. లేకపోతే గుర్తించలేం. అలాగే లాక్‌డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత ప్రజలంతా మళ్ళీ మామూలుగా పనుల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభిస్తారు. అప్పుడు, రోగ లక్షణాలు లేకుండా మామూలుగా ఉన్నవారు, అంటే కరోనా వైరస్‌ను శరీరంలో మోస్తూ తిరుగుతున్న వారి వల్ల ఇతరులకు వైరస్ వ్యాపిస్తుంది. అంటే లాక్‌డౌన్ సడలించిన వెంటనే మళ్ళీ వైరస్ విస్తరిస్తుంది. ఈ పరిస్తితిని ఎదుర్కోవాలంటే హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ లేదా సామూహిక వ్యాధి నిరోధకత ఒక్కటే మార్గం.

వైరస్ అనేది ఒక జనాభాలో ఉండాలంటే ఆ వైరస్ సోకితే వ్యాధికి గురయ్యే ప్రజలు సమాజంలో ఉండాలి. వ్యాధికి గురైన ప్రజల్లో చాలా మందిలో రోగ నిరోధకశక్తి వైరస్‌పై పోరాడుతుంది. చాలా మంది శరీరాల్లో యాంటీ బాడీస్ ఏర్పడుతాయి. నెమ్మదిగా మొత్తం సమూహంలో వైరస్‌ను తట్టుకునే సామూహిక వ్యాధి నిరోధకత తయారవుతుందని డా. జయప్రకాష్ వివరించారు. శరీరంలో యాంటీబాడీస్ ఏర్పడి వైరస్‌తో పోరాడుతాయి. ప్రతి వైరస్ పోరాడ్డానికి ప్రత్యేకంగా ఏర్పడే ఈ యాంటీబాడీస్ ఒక విధమైన ప్రొటీన్లు. వ్యాధి సోకినప్పుడు మనిషి శరీరంలో ఇవి తయారవుతాయి. వ్యాధినిరోధకశక్తి వీటిని తయారు చేస్తుంది. జనాభాలో 50 శాతం ప్రజలు వ్యాధికి గురైనా కానీ, ఈ యాంటీబాడీస్ దేహంలో ఉన్న వ్యక్తి శరీరంలోకి వైరస్ ప్రవేశించడం సాధ్యం కాదు. ఈ యాంటీబాడీస్ వైరస్ రాకుండా అడ్డుకట్టలా మారిపోతాయి. మిగిలిన యాభై శాతం జనాభాకు వ్యాధి సోకే ప్రమాదం ఉండదు. వ్యాక్సిన్ తయారయ్యే వరకు వ్యాధితో పోరాడ్డానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా ప్రజల్లో సామూహిక వ్యాధి నిరోధకత పెరగడం వల్ల వైరస్ బలహీనమైపోతుంది. అంటే వ్యాధి ఒక మహమ్మారిగా విస్తరించడం ఉండదు.

సామూహిక వ్యాధి నిరోధకత పెంచడం అనేది లక్ష్యం. కాని చాలా జాగ్రత్తగా ఈ చర్యలు తీసుకోవాలని డా. జయప్రకాష్ అన్నారు. ఒకేసారి అందరినీ అనుమతించడం వల్ల చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు మళ్ళీ కరోనా బారినపడే అవకాశం ఉంది. చాలా మందికి ఆసుపత్రిలో వైద్యం చేయవలసి రావచ్చు. దేశంలో జనాభా చాలా ఎక్కువ కాబట్టి చాలా పెద్ద సంఖ్యలో రోగులకు అవసరమైన ఆసుపత్రులు ఉండవు. కాబట్టి ఒక పద్ధతి ప్రకారం, నియంత్రణ ఉండాలని అన్నారు. ముసలి వారికి ప్రత్యేకమైన వ్యూహం, యువత విషయంలో ప్రత్యేక వ్యూహం అనుసరించాలని అన్నారు. జనాభాలో 8.5 నుంచి 12.5 శాతం వరకు ప్రజలు 55 నుంచి 60 సంవత్సరాల మధ్య వయసులో ఉన్నవారు. ఈ 10 శాతం జనాభాను మనం ఆసుపత్రుల్లో కాకుండా కుటుంబాల్లో, ఇండ్లలోనే వ్యాధి నుంచి కాపాడగలిగితే మనలో సామూహిక వ్యాధి నిరోధకత పెరిగినట్లేనని అన్నారు. వెల్లూరు మెడికల్ కాలేజీ మాజీ ప్రిన్సిపల్ డా. జయప్రకాష్ ప్రకారం యువతీ యువకులు బయటకు వెళ్ళి వైరస్‌ను ఎదిరించాలనుకునే వారికి అవకాశం ఇవ్వాలి. బయటకు వెళ్ళాలని స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చిన వారికి అవసరమైన శిక్షణ ఇవ్వాలి.

ముసలి వారికి దూరంగా ఉండాలని, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలని వారికి శిక్షణ ఇవ్వాలి. పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమికూడే కార్యక్రమాలు జరగరాదు. పని ప్రదేశాలు, షాపింగ్ సెంటర్లను రీ డిజైన్ చేసి ప్రారంభించాలి. ఈ చర్యలను జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే, ఈ కార్యక్రమాల్లో హేతువును ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటే, మనం వైరస్ వ్యాప్తి నెమ్మదించేలా చేయడం మాత్రమే కాదు, పూర్తిగా అడ్డుకోవచ్చు అని ఆయన చెబుతున్నారు. కాని, ఇందులో కొన్ని ప్రమాదాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ప్రయత్నాల్లో కొందరు మరణించవచ్చు. కాని కరోనా పంజా విసురుతున్నప్పుడు ఎదురయ్యే మరణాలను తగ్గించడం సాధ్యమా అని ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయంగా, కరోనా వ్యాప్తిని అడ్డుకోడానికి లాక్‌డౌన్ ఉపయోగపడుతుంది. కాని లాక్‌డౌన్ ఎత్తేసిన వెంటనే వైరస్ మళ్ళీ వస్తుంది. కొందరిని కాటేస్తుంది. కొందరి ప్రాణాలు పోతాయి.

అందువల్ల ఒక నియంత్రణను వ్యూహాత్మకంగా అమలు చేస్తూ లాక్‌డౌన్ లో మినహాయింపులు ఉండాలని ఆయన అంటున్నారు. కరోనాతో యుద్ధంలో మధ్య వయస్కులను, ముసలివారిని లాక్‌డౌన్‌లో కాపాడుతూ, యువతను ముందుకు వెళ్ళి కరోనాను ఎదిరించేలా అవకాశాలు కల్పించాలని అన్నారు. ఈ ప్రక్రియ జాగ్రత్తగా అమలు చేస్తే ఆరు నెలల కాలంలో సామూహిక వ్యాధి నిరోధకత సాధించవచ్చని, అంతేకాదు, ఆర్థిక వ్యవస్థ స్తంభించే ప్రమాదాన్ని కూడా తప్పించవచ్చని అన్నారు. అంతేకాదు. మన ఆసుపత్రులను సిద్ధం చేసే సమయం కూడా లభిస్తుందని చెప్పారు. ఇజ్రాయెల్, స్వీడన్ దేశాలు ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నాయని, బ్రిటన్ ఈ వ్యూహం అమలు చేయడంలో విఫలమైందని చాలా మంది విమర్శిస్తున్నప్పటికీ అది నిజం కాదని, ఆసుపత్రులపై విపరీతమైన భారం పెరుగుతుందన్నది బ్రిటన్ ఊహించడంలో విఫలమైందని, అయితే త్వరలోనే బ్రిటన్ నిలదొక్కుకుంటుందని ఆయన చెప్పారు.

– స్వాగతా యదావర్ (ది ప్రింట్)

