న్యూఢిల్లీ: ప్రధాని నరేంద్రమోడీ శని, ఆదివారాల్లో పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని కోల్‌కతాలో ఉంటారు. కలకత్తా పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఒకటిన్నర శతాబ్ది వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొంటారు. రాష్ట్ర రాజధానిలోని వారసత్వ భవనాల్ని జాతికి అంకితం చేస్తారు. శనివారంనాడు ఆయన కోల్‌కతాలో పునరుద్ధరించిన నాలుగు భవనాల్ని జాతికి అంకితం చేస్తారని ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం (పిఎంఓ) తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా ఆయన అసలైన రేవు జెట్టీల్లో 150 ఏళ్ల స్మారక చిహ్నాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు. నేతాజీ సుభాష్ డ్రై డాక్‌లో కొచ్చిన్ కోల్‌కతా షిప్ రిపైర్ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసిన అప్‌గ్రేడ్ చేసిన నౌకల మరమ్మతు కేంద్రాన్ని ప్రారంభిస్తారు.

ప్రధాని మోడీ జాతికి అంకితం చేయబోయే ఓల్డ్ కరెన్సీ బిల్డింగ్, బెల్వెడేర్ హౌస్, మెట్‌కాల్‌ఫ్ హౌస్, విక్టోరియా మెమోరియల్ హాల్‌లను సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ పునరుద్ధరించింది. దేశంలో వివిధ మెట్రో నగరాల్లో వారసత్వ సంపదగా నిలిచిన భవనాల చుట్టూ ఉన్న సాంస్కృతిక ప్రదేశాల్ని మంత్రిత్వశాఖ అభివృద్ధి చేస్తోంది.

