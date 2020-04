సిఎంలతో ముగిసిన ప్రధాని మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్

న్యూఢిల్లీ: అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ముగిసింది. కరోనా వైరస్ కట్టడికి అన్ని రాష్ట్రాల సిఎంలతో ప్రధాని నరేంద్రమోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. కోవిడ్-19 నివారణ చర్యలు, రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితులపై ప్రధాని సమీక్ష నిర్వహించారు. లాక్ డౌన్ కొనసాగించే విషయంపై కీలకంగా చర్చించారు. ఇందులో లాక్ డౌన్ కొనసాగింపుపై సిఎంల అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు. లాక్ డౌన్ ను పొడిగించాలని ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాలు ప్రధానిని కోరిన సంగతి తెలిసిందే. లాక్ డౌన్ ఎత్తివేసే సమయంలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించారు.

ఒకేసారి లాక్ డౌన్ ఎత్తివేస్తే కొత్త సమస్యలు రాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోడీ ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో అన్నట్టు తెలుస్తోంది. దేశంలో లాక్ డౌన్ కొనసాగింపుతోపాటు వైరస్ ను ఎదుర్కోవడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా కీలకంగా చర్చించారు. కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణకు ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక దూరం పాటించాలని కేంద్రం, రాష్ర్టాలు హెచ్చరిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ముఖ్యమంత్రులతో సమీక్ష అనంతరం లాక్‌డౌన్‌పై ప్రధాని నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi seen wearing a mask during video-conferencing with the Chief Ministers over #COVID19. Other CMs are also using masks. pic.twitter.com/N6Qfjq9xjy

— ANI (@ANI) April 11, 2020