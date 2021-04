కరోనా కట్టడిలో మోడీ ప్రభుత్వం విఫలం

ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఫైర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ప్రధాని మోడీకి ముందు చూపు లేకపోవడం వల్లే దేశంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయిని హైదరాబాద్ ఎంపి, ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ విమర్శించారు. సోమవారం నాడు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. కరో నా కేసుల ఉద్ధృతిని తగ్గించేందుకుగాను ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కు వాడడంతో పాటు భౌతిక దూరం పాటించాలని ఆయన సూచించారు. హైదరాబాద్‌లో నూతనంగా ఉస్మానియా ఆసుపత్రిని నిర్మించాలని ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కరోనా రోగుల వల్ల బెడ్‌లు నిండిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. ఈ పాటికే ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నిర్మిస్తే కనీసం ప్రజలకి, రోగులకు వైద్య సేవలు అందడం వల్ల వెసులుబాటు కలిగేదని, ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నారు.

PM Modi must live up to constitutional duty of saving lives