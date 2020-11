దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించిన అద్వానీ : మోడీ

న్యూఢిల్లీ: బిజెపి అగ్రనేత, మాజీ ఉపప్రధాని ఎల్ కె అద్వానీ దేశాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించారని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కొనియాడారు. ఆదివారం అద్వానీ 93వ పుట్టిన రోజు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగ మోడీ అద్వానీ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దేశ ప్రజలకు అద్వానీ సజీవ స్ఫూర్తి అని పేర్కొన్నారు. బిజెపిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లిన ఘనత అద్వానీకే దక్కుతుందని మోడీ వెల్లడించారు. అద్వానీ జీవితాంతం పరిపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉండాలని మోడీ ఆకాంక్షించారు. మోడీ వెంట కేంద్రహోంమంత్రి అమిత్ షా, బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జెపి నడ్డా తదితరులు ఉన్నారు.

Prime Minister Narendra Modi wishes senior BJP leader Lal Krishna Advani on his birthday today; says, "I pray for his long and healthy life." pic.twitter.com/fqDRtLg61s

— ANI (@ANI) November 8, 2020