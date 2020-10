విధిగా కరోనా నిబంధనలు పాటించాలి : మోడీ

న్యూఢిల్లీ : ప్రతిఒక్కరు విధిగా కరోనా నిబంధనలు పాటించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ దేశ ప్రజలను కోరారు. దేశంలో కరోనా కట్టడికి సమష్టి పోరాటం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనా నివారణకు ప్రజలను భాగసామ్యులను చేసేందుకు కేంద్రం జన్ ఆందోళన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో కరోనా కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మోడీ ట్వీట్ చేశారు. కరోనా కట్టడిలో భాగంగా ప్రజల సహకారం ఎంతో అవసరమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే రోడ్ల మీదకు రావాలని, రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు విధిగా రెండు గజాల సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు దరించాలని ఆయన ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. పరిసరాల పరిశుభ్రతతో పాటు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించాలని, అప్పుడే కరోనా కట్టడి సాధ్యమని మోడీ స్పష్టం చశారు. ప్రభుత్వం సూచించిన నిబంధనలు పాటిస్తే, కరోనాపై విజయం సాధించడం ఖాయమని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

Let us #Unite2FightCorona!

Let us always remember:

Wear a mask.

Wash hands.

Follow social distancing.

Practice ‘Do Gaj Ki Doori.’

Together, we will succeed.

Together, we will win against COVID-19. pic.twitter.com/x5bymQpqjx

— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2020