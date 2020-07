కరోనా కట్టడిలో వైద్యుల సేవలు ప్రశంసనీయం : మోడీ

ఢిల్లీ : కరోనా కట్టడిలో వైద్యులు చేస్తున్న సేవలు ప్రశంసనీయమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. కరోనా బాధితుల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు వైద్యులు స్ఫూర్తిదాయకమైన పోరాటం చేస్తున్నారని ఆయన కొనియాడారు. డాక్టర్స్ డే సందర్భంగా బుధవారం మోడీ ట్వీట్టర్ ద్వారా స్పందించారు. తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి వైద్య సేవలు అందిస్తున్న వైద్యులకు, మెడికల్ సిబ్బందికి భారత ప్రజలు సెల్యూట్ చేస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. తల్లులు జన్మనిస్తే, వైద్యులు పునర్జన్మనిస్తున్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కరోనా నియంత్రణ కోసం అవిశ్రాంత పోరాటం చేస్తున్న వైద్యులకు, మెడికల్ సిబ్బందికి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని ఆయన దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మోడీ ఓ వీడియోను కూడా సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. డాక్టర్ బిసి రాయ్ జయంతి సందర్భంగా ప్రతి ఏటా జూలై 1న వైద్యుల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. అదేవిధంగా జూలై 1న చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ డేను కూడా నిర్వహించారు. చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేసేందుకు ఎనలేని కృషి చేస్తున్నారని మోడీ కొనియాడారు. వైద్యలు ఆరోగ్య కరమైన భారత్ కోసం కృషి చేస్తుండగా, సిఎలు ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కోసం శ్రమిస్తున్నారని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

India salutes our doctors- exceptional care givers who are at the forefront of a spirited fight against COVID-19. #doctorsday2020 pic.twitter.com/WsWroXjVpO

Our industrious CA community has a major role to play in ensuring a healthy and transparent economy. Their services to the nation are deeply valued. Greetings on Chartered Accountants Day. pic.twitter.com/HnJLKTheIf

