చట్టాల వాయిదాకు కట్టుబడి ఉన్నాం

ఫోన్ చేస్తే చాలు రైతులతో చర్చలకు సిద్ధం అఖిలపక్ష భేటీలో ప్రధాని

న్యూఢిల్లీ : రైతులతో చర్చలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగానే ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. వ్యవసాయ చట్టాలను ఏడాదిన్నర పాటు నిలిపివేసే ప్రతిపాదనకు తాము ఇప్పటికీ కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేశారు. వార్షిక బడ్జెట్‌కు ముందు సాంప్రదాయకంగా జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో శనివారం ప్రధాని కేంద్రం వైఖరిని వివరించారు. రైతులతో చర్చల విషయంలో కేంద్రం ఓ ఫోన్‌కాల్ దూరంలో ఉందని, ఫోన్ కొడితే చాలు చర్చల తలుపులు తెరుచుకుంటాయని ప్రతిపక్ష నేతలకు తెలిపారు. రైతుల సమస్యలను కేంద్రం పెద్ద మనసుతో పరిశీలిస్తోందని చెప్పారు. ఈ నెల 22న వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తోమర్ రైతుల ముందుంచిన చట్టాల వాయిదా ప్రతిపాదన అందరికీ తెలిసిందేనని తెలిపారు. తోమర్‌జీ రైతులతో చర్చలకు ఫోన్ కాల్ అంత దూరంలో సిద్ధంగా ఉన్నారని ప్రధాని భేటీలో చెప్పారు.

కేంద్ర ప్రతిపాదన ఇప్పటికి నిలిచే ఉందని, దీనిపై వెనకకు పొయ్యేది లేదన్నారు. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సెషన్ సజావుగా సాగడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని అఖిల పక్ష భేటీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది. ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన ఘటనల విషయాన్ని ప్రతిపక్ష నేతలు ఈ భేటీలో ప్రస్తావించారు. ఇదో దురదృష్టకర విషయం అని, దీనిపై చట్టం తన పనితాను చేసుకుపోతుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. ప్రధాని అధ్యక్షతన జరిగిన అఖిలపక్ష భేటీలో రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, ఇతర మంత్రులు పాల్గొన్నారు. తరువాత భేటీ వివరాలను పార్లమెంటరీ వ్యవహారాలమంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి విలేకరులకు తెలిపారు. రైతుల సమస్యలపై కేంద్రం చిత్తశుద్థిని, విశాల హృదయాన్ని కనబరుస్తుందని నేతలకు ప్రధాని హామీ ఇచ్చారని జోషి వివరించారు. రైతులతో చర్చల విషయానికి వస్తే 22వ తేదీ నాటి వైఖరికే కేంద్రం కట్టుబడి ఉంటుంది. ఇందులో సందేహం లేదన్నారు.

సభ రభసతో చిన్న పార్టీలకు బెడద

పార్లమెంట్ సజావుగా సాగాల్సి ఉందని, దీనికే అంతా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రధాని సూచించారు. తరచూ సభల వాయిదాతో చిన్న పార్టీలు బాగా ఇబ్బంది పడుతాయని, పార్లమెంట్‌లో వారి వాణి వినబడకుండా పోతుందని ప్రధాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పెద్ద పార్టీల నుంచి అంతరాయాలతో సభలు వాయిదా పడితే జరిగే నష్టం చివరికి ప్రాంతీయ పార్టీలపై పడుతుందని అన్నారు. పెద్ద పార్టీలు ఈ విషయంలో తమ బాధ్యతను గుర్తించాల్సి ఉంది. పార్లమెంట్ సజావుగా సాగేందుకు తోడ్పాటు అందించాలి. ఆటంకాలు తలెత్తకుండా పెద్ద పార్టీలు మరింత నిర్మాణాత్మకంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. ఈ బడ్జెట్ సెషన్‌లో లెజిస్లేటివ్ అజెండాను ప్రతిపక్షాల ముందుంచేందుకు ఈ అఖిలపక్ష భేటీ జరిగింది. వివిధ పార్టీల నేతలు తాము ప్రస్తావించదల్చుకున్న అంశాలను తెలియచేసుకున్నారు. అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహానికి జరిగిన అవమానాన్ని ప్రధాని మోడీ ఈ సందర్భంగా ఖండించారు.

అఖిలపక్ష భేటీలో 18 పార్టీల నేతలు పాల్గొన్నారు. చాలా కాలంగా రైతుల నిరసనలు సాగుతున్నాయని, ప్రభుత్వం స్పందించి వెంటనే వ్యవసాయ చట్టాలను రైతులు కోరుతున్నట్లుగా రద్దు చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి. రైతుల నిరసనలు వారి డిమాండ్లను తాము ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తామని ప్రతిపక్షాలు అఖిలపక్ష భేటీలో తెలిపాయి. ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలను ప్రతిపక్ష నేతలు ఖండించారు. అయితే ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఏ విధంగా ఈ దురదృష్టకర ఘటనలు జరిగాయనేది తేలాల్సి ఉందన్నారు. అత్యధిక పార్టీలు రైతుల విషయాన్ని ప్రస్తావించాయి. ఇక బిజెడి దేశంలో ఇప్పటికీ చట్టసభలలో మహిళా రిజర్వేషన్లు పెండింగ్‌లో ఉండటం పట్ల నిరసన వ్యక్తం చేసింది. సంబంధిత బిల్లును తీసుకువచ్చి, ఆమోదింపచేయాల్సి ఉందని తెలిపింది. ఈ వాదనను టిఆర్‌ఎస్ ,వైఎస్‌ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలు సమర్థించాయి.

PM said central govt was ready for talks with farmers