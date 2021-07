డాక్టర్.. తుఝే సలామ్

కరోనా నుంచి ప్రజలను కాపాడిన ఘనత వైద్యులదే: ప్రధాని మోడీ

జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవానప్రశంసలు

వైద్యారోగ్య రంగానికి ఈ ఏడాది రూ. 2 లక్షల కోట్లు

న్యూఢిల్లీ: మహమ్మారి నుంచి ప్రజలను కాపాడ డంలో వైద్యులు అపారమైన సేవలు అందించారని ప్రధాని నరేంద్రమోడీ గురువారం ప్రశంసించారు. కరోనా పై పోరులో ఆరోగ్యభద్రతకు సంబంధించి సౌకర్యాల పెంపునకు తమ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తుం దన్నారు. జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం వైద్యుల సేవలను ప్రస్తావిస్తూ ఆయన మాట్లాడారు. కరోనా బారిన పడకుండా కొన్ని లక్షల మంది ప్రాణాలను భారత్ రక్షించగలిగిందని ఈ ఘనత వైద్యు లతో పాటు ఆరోగ్యభద్రత, ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లకు దక్కు తుందని పేర్కొన్నారు. దేశంలో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా వైద్య సౌకర్యాలు పరిమితంగా ఉంటూ వస్తున్నాయని, ఇదివరకటి పాలక వర్గాలు ఈ విషయంలో చాలా నిర్ల క్షం చేశాయని ఆరోపించారు.

ఒక వ్యక్తి ప్రాణం కోల్పోయినా విషాదకరమే అని, కానీ భారత్ కరోనా నుంచి కొన్ని లక్షల మందిని కాపాడగలిగిందని అన్నారు. కొవిడ్ కారణంగా చాలామంది వైద్యులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచే స్తున్నానని చెప్పారు. కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన ఈ కరోనా మహమ్మారి అనేక రకాలుగా మార్పు చెందుతున్నా వైద్యులు తమకున్న పరిజ్ఞానం, అనుభవంతో కరోనా సవాళ్ల ను ఎదుర్కొంటున్నారని, రానురాను దీనిపై వైద్యుల అవగాహన కూడా పెరుగుతోందని తెలిపారు.

ఆరోగ్య భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే తమ ప్రభుత్వం గత ఏడాది కరోనా మొదటి వేవ్‌లో వైద్య సదుపాయాల అభివృద్ధికి రూ.15,000 కోట్లు కేటాయించిందని ఈ ఏడాది రూ.2 లక్షల కోట్లు కేటాయించడమైందని వివరించారు. 2914 వరకు దేశంలో ఆరు ఎయిమ్స్ (ఎఐఐ ఎమ్‌ఎస్) ఉండగా, గత ఏడేళ్లలో కొత్తగా 15 ఎయిమ్స్ పనిచేయడం ప్రారంభించాయని, మెడికల్ కాలేజీలు కూడా ఒకటిన్నర రెట్లు పెరిగాయని చెప్పారు. వైద్య సౌక ర్యాలు ఎక్కడైతే బాగా లోపించాయో అక్కడ సౌకర్యాల ను మెరుగుపర్చడానికి వీలుగా వైద్యరంగాన్ని బలోపే తం చేయడానికి రూ.50,000 కోట్లతో క్రెడిట్ గ్యారంటీ స్కీమ్‌ను అమలు లోకి తెచ్చినట్టు చెప్పారు.

On Doctors Day, my greetings to all doctors. India's strides in the world of medicine are commendable and have contributed to making our planet healthier.

Here is what I said during #MannKiBaat a few days ago. pic.twitter.com/KWw3WTrVAA

— Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2021