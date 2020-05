మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి: ప్రధాని మోడీ

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్‌పై పోరులో భారత ప్రజల సేవాశక్తి కనిపించిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. ఆదివారం ‘మన్‌కీ బాత్’ కార్యక్రమం ద్వారా ఆయన దేశ ప్రజలనుద్దేశించి ప్రసంగించారు. దేశంలో చాలావరకు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు తిరిగి ప్రారంభమైనాయని చెప్పారు.

కరోనాపై పోరులో వైద్య సిబ్బంది, మీడియా ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పని చేశారని కొనియాడారు. కరోనాకు సంబంధించి భవిష్యత్తులో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రధాని సూచించారు. కరోనాపై విజయం సాధించడానికి మరింతగా శ్రమించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ భౌతిక దూరాన్ని పాటించడంతో పాటుగా మాస్కులు ధరించాలన్నారు. కరోనా వల్ల దెబ్బతిన్న ఆర్థిక వ్యవస్థ క్రమంగా పుంజుకుంటోందన్నారు.

కొత్త ఆవిష్కరణలు

కరోనా సమయంలో ఎందరో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలకు నాంది పలికారని మోడీ చెప్పారు. విద్యారంగంలో ఎన్నో కొత్త ఆవిష్కరణలు వచ్చాయని, విద్యార్థులకు ఆన్‌లైన్ పాఠాలకోసం సరికొత్త ఆవిష్కరణలు అందుబాటులోకి వచ్చాయన్నారు. కరోనాపై పోరులో అన్ని వర్గాల ప్రజలు చేస్తున్న కృషిని ఆయన ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. వారందరి కృషి ఫలితంగానే వైరస్ వ్యాప్తిని చాలావరకు కట్టడి చేయగలిగామని, ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే దేశంలో మరణాల సంఖ్య తక్కువగా ఉందని చెప్పారు. ముఖ్యంగా కరోనాపై పోరులో మహిళలు విశేష సేవలందించారు. మాస్కులు తయారు చేసి మహిళా సంఘాలు చేయూతనందించాయి. ఇలా అన్ని వర్గాల ప్రజలు తమ సేవానిరతిని చాటి మన దేశ సంస్కృతి గొప్పతనాన్ని చాటారని చెప్పారు.

పేదల కష్టాలు

కరోనా సమయంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారని, ముఖ్యంగా పేదలు, వలస కూలీలు పడ్డ కష్టాలు మాటల్లో చెప్పలేనివని మోడీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వలస కూలీలను వారి స్వస్థలాలకు చేర్చడానికి శ్రామిక్ రైళ్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పారు. లక్షలాది మంది శ్రామికులను క్షేమంగా వారి స్వస్థలాలకు తరలించడం ద్వారా కరోనాపై పోరులో రైల్వేలు ఫ్రంట్‌లైన్ కరోనా వారియర్‌గా నిలిచాయన్నారు.

తాను ప్రకటించిన ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ద్వారా దేశం మళ్లీ ఉన్నత స్థితికి చేరుతుందన్నారు. దేశంలోని ప్రజల సమస్యలను తీర్చడానికి తన సామర్థం మేరకు కృషి చేస్తున్నానని చెప్పారు. కరోనాతో పోరు సుదీర్ఘమైందని, ఈ విషయంలో ఉదాసీనత పనికి రాదని చెప్పారు. కరోనా శ్వాస వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుందని అంటూ, యోగా ద్వారా దీన్ని అధిగమించవచ్చన్నారు. ప్రపంచం ఇలాంటి స్థితిని ఎప్పుడూ చూడలేదని, ఒక చిన్నపాటి క్రిమి ఎంతో మంది ప్రాణాలకు ముప్పుగా పరిణమించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ఆయుష్మాన్ భారత్

కరోనా సమయంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ పేదలకు వరంగా మారిందని ప్రధాని అన్నారు. ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా కోటి మంది పేదలు చికిత్స పొందారని గుర్తు చేశారు. ఈ పథకం కింద అంత పెద్ద సంఖ్యలో పేదలు ఉచితగా చికిత్స పొందుతున్నందుకు ఆ ఘనత నిజాయితీపరులైన టాక్స్‌పేయర్లకు దక్కుతుందన్నారు. ఈసందర్భంగా జూన్ 5న జరుపుకోవలసిన పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని ప్రధాని గుర్తు చేశారు. లాక్‌డౌన్ వల్ల జన జీవనం నెమ్మదించినప్పటికీ.. కాలుష్యం వల్ల కనిపించకుండా పోయిన పక్షులు, జంతువులు తిరిగి బైటికి వస్తున్నాయన్నారు. ఇంత స్వచ్ఛమైన గాలిని, నదులను చూడగలిగే వారమా అనే దానిపై ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలన్నారు.

