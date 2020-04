మే 3 వరకూ రవాణా వ్యవస్థలు బంద్

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ కారణంగా విధించిన రెండో దశ లాక్‌డౌన్ అమలుకు బుధవారం కేంద్రం తాజాగా మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అన్ని రకాల రవాణా, అన్ని ప్రజా సంబంధిత వ్యవస్థల పునరుద్ధరణపై నిషేధం విధించింది. కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖ తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారం బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మి వేయడాన్ని శిక్షార్హమైన నేరంగా పరిగణిస్తారు. మద్యం, గుట్కా, పొగాకు వంటి అమ్మకాలపై కఠినతరమైన నిషేధం విధించారు. మే 3 వరకు దేశవ్యాప్తంగా లాక్‌డౌన్‌ను పొడిగిస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ ప్రకటించిన ఒక రోజు అనంతరం ప్రభుత్వం ఈ గైడ్‌లైన్లు జారీ చేసింది. ఇకపోతే, అంతర్రాష్ట్ర, అంతర్ జిల్లాపరంగా ప్రజల రవాణాకు ఉపయోగపడే మెట్రో, బస్ సర్వీసుల్ని కూడా బ్యాన్ చేశారు. అయితే, సామాజిక దూరం నియమాల్ని పాటిస్తూ ఏప్రిల్ 20 నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక సంస్థలు పనిచేయడానికి కేంద్రం అనుమతిచ్చింది. అలాగే విద్యావ్యవస్థలు, కోచింగ్ సెంటర్లు, దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన, రైలు సర్వీసుల్ని కూడా అప్పటివరకు రద్దు చేశామని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖ వెల్లడించింది.

కేంద్రం హెచ్చరిక

కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి అజయ్ భల్లా ఈ మార్గదర్శకాలపై రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు లేఖ రాశారు. కోవిడ్ 19 వ్యాప్తికి దోహదపడేలా‘లాక్‌డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే మినహాయింపుల ఉపసంహరణ తప్పదు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో అన్ని సంస్థలూ, సిబ్బంది ఈ మార్గదర్శకాల్ని తప్పకుండా పాటించాలి’ అని ఆ లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. పౌరులు వినియోగించుకునే బహిరంగ ప్రదేశాలైన సినిమాహాళ్లు, ఈత కొలనులు, మాల్స్, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లు, జిమ్ సెంటర్లు, క్రీడా ప్రాంగణాలను,బార్లు కూడా మే 3 వరకు మూతబడే ఉంటాయి. అన్ని రకాల సామాజిక, రాజకీయ, క్రీడా సంబంధిత, మరపరమైన కార్యకలాపాల్ని నిషేధించారు. మతపరమైన స్థలాలు, ప్రార్థనా మందిరాలను కూడా మే 3 వరకు మూసి ఉంచాలి. జాతీయ రహదారులపై ఉండే దాబాలు, ట్రక్ రిపేరింగ్ షాపులు, కాల్ సెంటర్లు మాత్రం ప్రభుత్వ విధులకోసం ఏప్రిల్ 20 నుంచి తెరుచుకుంటాయి. వ్యవసాయ యంత్రాలు, విడిభాగాలు, వాటి పంపిణీ, మరమ్మత్తులకు సంబంధించిన షాపులు, వ్యవసాయ యంత్రాల తాలూకు కస్టం హైరింగ్ సెంటర్లు ఏప్రిల్ 20 నుంచి పనిచేస్తాయి.

వ్యవసాయం, ఉద్యాన సంబంధిత కార్యకలాపాలకు, రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు పొలాల్లో పనిచేసేందుకు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని సేకరించే మండీలకు ఏప్రిల్ 20 నుంచి అనుమతిచ్చారు. డ్రగ్ తయారీ యూనిట్లు, ఫార్మాసూటికల్స్, వైద్య పరికరాలు, అంబులెన్స్‌ల తయారీ యూనిట్ల వంటి వైద్య మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే భాగాలు కూడా ఏప్రిల్ 20 నుంచి తిరిగి తెరుచుకుంటాయి. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బహిరంగ స్థలాల్లో మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. ‘లాక్‌డౌన్ నిబంధనలకు లోబడి రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, జిల్లా యంత్రాంగాలు తమ కార్యకలాపాల్ని నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ’కార్యాలయాలు, పనిచేసే ప్రదేశాలు, ఫ్యాక్టరీలు, సంస్థలలో సామాజిక దూరాన్ని విధిగా పాటించాలి. అందుకు తగ్గట్టు ఏర్పాట్లు చేయాలి’ అని కేంద్రం ఈ మార్గదర్శకాల్లో విజ్ఞప్తి చేసింది. కిరాణా, పండ్లు, కూరగాయల దుకాణాలు, తోపుడు బండ్లు, పాల బూత్‌లు, పౌల్ట్రీ, మాంసం, చేపల దుకాణాలు లాక్‌డౌన్‌లో తెరిచే ఉంటాయి.

ఎలక్ట్రీషియన్లు, ఐటి రిపేర్లు, ప్లంబర్లు, మోటార్ మెకానిక్‌లు, వడ్రంగులు వంటి గృహావసరాల సేవలందించే వారిని కూడా ఏప్రిల్ 20 నుంచి అనుమతిస్తారు. అయితే, ఏప్రిల్ 20 నుంచి ఇచ్చిన సవరించిన ఈ మినహాయింపులు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు గుర్తించిన కోవిడ్ 19 హాట్‌స్పాట్‌లు/ కంటైన్‌మెంట్ జోన్లకు వర్తించవని హోంశాఖ కార్యదర్శి, విపత్తు నిర్వహణ చట్టం కింద పనిచేసే నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఛైర్ పర్సన్ చెప్పారు. రాష్ట్ర/ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఈ మార్గదర్శకాలను బలహీనపరచకూడదని, స్థానిక అవసరాలకు తగ్గట్టు కఠిన నిబంధనలు విధించాలని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. సెజ్‌లలో నియంత్రణ ఉండే మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్, ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్లు, ఎగుమతి రంగ యూనిట్లు, ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్‌లు, పారిశ్రామిక టౌన్‌షిప్‌లు కూడా ఏప్రిల్ 20 నుంచి పనిచేయవచ్చు.

వీటికి షరతుల్లేవు

రక్షణ, పారామిలిటరీ, ఆరోగ్యం, కుటుంబ సంక్షేమం, విపత్తు నిర్వహణ, ఎన్‌ఐసి, ఎఫ్‌సిఐ, ఎన్‌సిసి, నెహ్రూ యువ కేంద్రాలు, కస్టమ్స్ ఆఫీసులు ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా పనిచేస్తాయని హోం మంత్రిత్వశాఖ తెలిపింది. ఇతర మంత్రిత్వశాఖలు, డిపార్ట్‌మెంట్‌లు డిప్యూటీ సెక్రెటరీ, అంతకు పై స్థాయి అధికారుల 100 శాతం హాజరుతో పనిచేస్తాయి. ‘ఆయా శాఖల్లో అధికారులు, మిగతా సిబ్బంది అవసరాలకు అనుగుణంగా 33 శాతం వరకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది’ అని హోంశాఖ పేర్కొంది. ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని తగ్గించేందుకు ఏప్రిల్ 20 నుంచి పరిమితంగా మినహాయింపులు ఇచ్చినట్టు ఈ మార్గదర్శకాలు తెలిపాయి. ‘లాక్‌డౌన్ నిబంధనలకు లోబడి రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, జిల్లా యంత్రాంగాలు తమ కార్యకలాపాల్ని నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ’కార్యాలయాలు, పనిచేసే ప్రదేశాలు, ఫ్యాక్టరీలు, సంస్థలలో సామాజిక దూరాన్ని విధిగా పాటించాలి. అందుకు తగ్గట్టు ఏర్పాట్లు చేయాలి’ అని కేంద్రం ఈ మార్గదర్శకాల్లో విజ్ఞప్తి చేసింది.

PM says India will extend coronavirus lockdown until 3 May